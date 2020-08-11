Сегодняшние протесты в Беларуси кое-чем напоминают Майдан 2014 года, но у белорусов более пессимистические прогнозы

Как передает Politeka, такую мнение высказал блогер Александр Карпюк на своей странице в соцсети.

Говоря об отличиях белорусских протестов от украинских, Карпюк отметил, что в 2013-2014 гг. в Украине быстро организовался центр координации протестующих и место, куда могли идти люди и помогать друг другу между атаками со стороны "беркутовцев" - это был Майдан независимости.

Тем временем в Беларуси постоянного центра координации нет, а без него все очаги сопротивления "просто задушат".

Кроме того, Беларусь не имеет лидеров, которые собирали бы вокруг людей. Главная конкурентка Лукашенко Светлана Тихановская "слилась" и уехала в Литву.

"Если братья белорусы не захотят выставить своих лидеров, то и протеста не будет", - написал блогер.

Также он прогнозирует, что скоро по участникам протестов начнут стрелять уже боевыми боеприпасами.

"Лука хорошо изучил сильные и слабые стороны Майдана, он знает, как повышать ставки. Поэтому или у вас появятся люди (те же националисты, которых Лука выжигал годами), которые создадут центр координации и географию протестов, а так же лидеры сопротивления, или вас задушат мелкими группами", - считает Карпюк.

Напомним, "Этого он боится больше всего": восставшие белорусы Лукашенко отомстят новым способом, раскрыты планы на 11 августа.

Как сообщала Politeka, взрывы не умолкают, каратели Лукашенко стреляют без разбора: Беларусь захлестнула вторая волна Майдана, кадры с места событий.