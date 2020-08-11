В сети показали, что ждет участников протестов в Беларуси, задержанных силовиками

Соответствующее видео опубликовал телеграмм-канал NEXTA Live, передает Politeka.net.

На кадрах, снятых из окна квартиры по соседству с Октябрьским РОВД Минска видно, как вдоль бетонного забора лицом вниз и с руками за спиной лежат десятки задержанных граждан, а вокруг них снуют правоохранители в масках. Один из них сидит на стуле перед людьми, остальные же по одному заводят задержанных в здание.

Женский голос за кадром подчеркивает, что такое продолжалось всю ночь, а также отмечает тот момент, что такая же ситуация, наверное, и в других РОВД.

«Сколько людей лежат штабелями. И, как со свиньями, обращаются. Их бьют и издеваются. Никого туда не пускают, позакрывали все», – слышно на записи возмущенные голоса.

При этом женщины стараются не попасться на глаза правоохранителям, а потому снимают из окон квартиры, а не из балкона.

Ранее мы писали о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко хорошо подготовился к возможным протестам. Арсенал белорусского Уголовного кодекса довольно таки широкий. В частности, уголовная ответственность предусмотрена не только за призывы, направленные на захват власти, но и за агентурную деятельность, оскорбление или клевету на президента, оскорбление представителя власти, дискредитацию Беларуси, нарушение порядка проведения массовых мероприятий.

Поэтому фразы «ЦИК неправильно считает голоса» или «Лукашенко – диктатор» чреваты сразу несколькими статьями УК Беларуси.

Напомним, Майдан в Беларуси ужесточился, силовики стреляют по жилым домам.

Как сообщала Politeka, Беларусь захлестнула вторая волна Майдана.

Также Politeka писала, что возле резиденции Лукашенко заметили подозрительную активность.