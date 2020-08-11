РФ зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса

Об этом на совещании с российским правительством сообщил президент России Владимир Путин, передает Politeka со ссылкой на российские СМИ.

"Сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции. Она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый и прошла все необходимые проверки", – заявил Путин.

Также российский лидер добавил, что прививку от коронавируса сделала одна из его дочерей.

"Одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. Поучаствовала в эксперименте. После первой прививки температура у нее была 38, на следующий день – 37 с небольшим и всё", – утверждает Путин.

Отметим, что ранее ведущие российские фармацевтические компании выступили против регистрации этого препарата, заявив, что на данный момент нет оснований делать заключения об эффективности вакцины, так как она не прошла необходимые испытания.

Politeka сообщала, что министр здравоохранения рассказал, когда вакцина от китайского вируса появится в Украине. Об этом сообщил Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве.

Так, чиновник прокомментировал новость о разработках препарата британскими учеными, которые уже заявили о его успешных клинических испытаниях.

"Конечно, мы отслеживаем все без исключения разработки вакцин в мире. В том числе и вакцины, которая разрабатывается учеными Оксфордского университета. Мы пытаемся сделать все, чтобы после появления вакцины на рынке Украина одной из первых получила ее", - сказал он.

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