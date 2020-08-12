На фоне протестов в Беларуси капитан милиции уволился с МВД
Как передает Politeka.net, соответственный пост Егор Емельянов опубликовал на своей страничке в Instagram.
Такое решение он принял после 17 лет службы в органах.
"17 лет службы окончены...Моя совесть чиста...Милиция с народом...", - сообщил он в подписи к посту.
"Сваты" понесли большую потерю, Женька осиротела: что случилось с главной героиней
Рудницкая попала в неприятность после прощания с сыном Виктора Павлика: "прямо за рулем..."
Фигуристая Семенович подразнила пышным бюстом в бане, купальник чуть не треснул: «Париться надо без…»
Победительница "Евровидения" Кончита Вурст еле вместила свое достоинство в белье: "Безумие!"
За насколько часов его публикация собрала более 250 тысяч лайков и сотни комментариев с благодарностями.
"Это честь, совесть, любовь к Родине и своему народу!", "Какой же красава!!! Мурашки бегут!", "Красава! Офицер! Присягнул народу!", "Спасибо! Вы настоящий мужчина!", - писали под постом.
Напомним, белорусы вышли на улицы после оглашений результатов выборов, а силовики и военный спецназ пустили в ход против протестующих гранаты, резиновые пули, водометы.
На участников протеста, которые шли по одному, ОМОНовцы набрасывались толпой и жестоко избивали ногами и дубинками.
В свою очередь протестующие в Минске бросали в силовиков коктейли Молотова и отбивались фейерверками.
Силовики также пытались разбирать баррикады, но протестующие возвращались после каждой попытки разгона.
Также сообщалось, что силовики попали снарядом в жилой дом.
Напомним, Лукашенко оскорбил украинцев из-за "причастности" к протестам в Беларуси: "Хватает майданутых".
Как сообщала Politeka, трагедия случилась на протестах в Минске, Тихановская пригрозила Лукашенко "началом конца".
Также Politeka писала, что разъяренный Лукашенко назвал белорусов овцами: "Не понимают, что делают".