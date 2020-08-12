На фоне протестов в Беларуси капитан милиции уволился с МВД

Как передает Politeka.net, соответственный пост Егор Емельянов опубликовал на своей страничке в Instagram.

Такое решение он принял после 17 лет службы в органах.

"17 лет службы окончены...Моя совесть чиста...Милиция с народом...", - сообщил он в подписи к посту.

За насколько часов его публикация собрала более 250 тысяч лайков и сотни комментариев с благодарностями.

"Это честь, совесть, любовь к Родине и своему народу!", "Какой же красава!!! Мурашки бегут!", "Красава! Офицер! Присягнул народу!", "Спасибо! Вы настоящий мужчина!", - писали под постом.

Напомним, белорусы вышли на улицы после оглашений результатов выборов, а силовики и военный спецназ пустили в ход против протестующих гранаты, резиновые пули, водометы.

На участников протеста, которые шли по одному, ОМОНовцы набрасывались толпой и жестоко избивали ногами и дубинками.

В свою очередь протестующие в Минске бросали в силовиков коктейли Молотова и отбивались фейерверками.

Силовики также пытались разбирать баррикады, но протестующие возвращались после каждой попытки разгона.

Также сообщалось, что силовики попали снарядом в жилой дом.

Напомним, Лукашенко оскорбил украинцев из-за "причастности" к протестам в Беларуси: "Хватает майданутых".

Как сообщала Politeka, трагедия случилась на протестах в Минске, Тихановская пригрозила Лукашенко "началом конца".

Также Politeka писала, что разъяренный Лукашенко назвал белорусов овцами: "Не понимают, что делают".