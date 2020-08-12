"Надо, чтобы под ними горела земля"

В связи с тем, что в мире в связи с пандемией китайского вируса идет полный обвал рынков, Лукашенко на посту не удержаться

Такое мнение в своем видеоблоге на Youtube высказал украинский политический деятель, экономист и политолог Олег Соскин, сообщает Politeka.

"Уже однозначно, что Лукашенко будет в полной международной экономической, социальной и политической изоляции. На него и на всю его "бригаду" будут наложены соответствующие санкции. На все их активы, которые они имеют за рубежом", – считает экономист.

Также Соскин надеется, что банковская система Беларуси будет отключена от всей мировой банковской системы.

"Это надо сделать в первую очередь. Диктаторов надо учить. Надо, чтобы под ними сейчас земля горела", – убежден аналитик.

Со стороны Украины, считает эксперт, тоже должны последовать соответствующие шаги в адрес режима Лукашенко.

"Надо прекратить финансировать Лукашенко. За 2018-2020 годы Украина через превышения украинского импорта над белорусским экспортом профинансировала этого диктатора на 5 млрд долларов. Зачем поддерживать деньгами украинцев этого кровавого хищника-диктатора" – добавил Олег Соскин.

Politeka писала, что в ночь с 11 на 12 августа жестокость силовиков и военных, разгоняющих протест мирных жителей в Беларуси, превзошла даже то, что происходило в предыдущие дни.

Силовики еще при свете дня начали атаковать сигналящие машины. Они сбивали дубинками зеркала, водителей вытаскивали из салона и избивали толпой. Транспортные средства угоняли. В Уручье силовики вытаскивают водителей из машин посреди проспекта и бьют. Есть несколько сообщений о нападениях на байкеров. Так, в Уручье, по сообщениям очевидцев к голове байкера приставили пистолет и жестоко избили.

Самое опасное для белорусов то, что президент Александр Лукашенко неспособен понять реальность. Такое мнение выразил российский писатель и публицист Виктор Шендерович.

"Этот человек не в состоянии понять реальность, потому что сам давно отрубил себя от всех каналов связи с ней. Думаю, ему не сказали, что он проиграл. Просто не нашлось никого, способного произнести эти слова и назвать проценты. Думаю, он развязывает бойню в мессианской муд*кой уверенности, что против него, народного президента, вышли кем-то организованные провокаторы. Да и не могла же его победить баба!", – объяснил свою мысль Шендерович.

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