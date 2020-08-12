Силовики в охваченной протестами Беларуси массово переходят на сторону народа

Как передает Politeka.net, об этом сообщают в многочисленных белорусских телеграмм-каналах. Сразу в нескольких аккаунтах появились видео, на которых видно, что силовики после общения с протестующими отказываются их задерживать и переходят на сторону народа. Таким образом, президент Беларуси Александр Лукашенко теряет поддержку среди силовиков.

Кроме этого, в стране начался своеобразный флешмоб, в котором форму спецназовцев выбрасывают в урну. Делают это бывшие и нынешние бойцы, которые заявляют, что им стыдно за действия коллег.

Речь идет о жестких разгонах и избиении людей, которые вышли на протесты. Тем временем, люди продолжают собираться на митинги практически на всех крупных перекрестках. Некоторые протесты достаточно массовые. Белорусы выходят на улицу пешком, а также устраивают автопротесты.

Впрочем, насилие и жестокие задержания протестующих продолжаются. Около 22.00 активисты сообщили, что задержания начались в Малиновке (район Минска). Там было слышно два взрыва, после чего силовики пошли в атаку. Люди просят о подмоге через соцсети.

В других районах пока проходят мирные протесты, люди собираются и маршируют по главным улицам города.

Напомним, что против активистов в Беларуси открыли огонь на поражение: известно о жертвах.

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