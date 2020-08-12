Силовики в охваченной протестами Беларуси массово переходят на сторону народа
Как передает Politeka.net, об этом сообщают в многочисленных белорусских телеграмм-каналах. Сразу в нескольких аккаунтах появились видео, на которых видно, что силовики после общения с протестующими отказываются их задерживать и переходят на сторону народа. Таким образом, президент Беларуси Александр Лукашенко теряет поддержку среди силовиков.
Разгоряченная Волочкова раскорячилась на полу в неестественной позе: «День начинается с…»
Украинская Кардашьян потрясла "дыньками", выпавшими из тесного купальника: "Вот это прогиб"
Фигуристая Семенович подразнила пышным бюстом в бане, купальник чуть не треснул: «Париться надо без…»
Победительница "Евровидения" Кончита Вурст еле вместила свое достоинство в белье: "Безумие!"
Кроме этого, в стране начался своеобразный флешмоб, в котором форму спецназовцев выбрасывают в урну. Делают это бывшие и нынешние бойцы, которые заявляют, что им стыдно за действия коллег.
Речь идет о жестких разгонах и избиении людей, которые вышли на протесты. Тем временем, люди продолжают собираться на митинги практически на всех крупных перекрестках. Некоторые протесты достаточно массовые. Белорусы выходят на улицу пешком, а также устраивают автопротесты.
Впрочем, насилие и жестокие задержания протестующих продолжаются. Около 22.00 активисты сообщили, что задержания начались в Малиновке (район Минска). Там было слышно два взрыва, после чего силовики пошли в атаку. Люди просят о подмоге через соцсети.
В других районах пока проходят мирные протесты, люди собираются и маршируют по главным улицам города.
Напомним, что против активистов в Беларуси открыли огонь на поражение: известно о жертвах.
А еще Politeka сообщала, что Лукашенко повторит судьбу Януковича, восстание не остановить: "26 лет строил...".
Также Politeka писала, что полицейские в Беларуси перешли черту, в тюрьмах творится беспредел: "ставят на четвереньки и...".