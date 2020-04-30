41-летняя певица Альбина Джанабаева старается не скучать на карантине

Об этом пишет Politeka.net.

На этот раз бывшая звезда ВИА Гры решилась поделиться архивными снимками, которые были сделаны во время прошлого отпуска.

На фото популярная певица Альбина Джанабаева позирует на фоне парка аттракционов в американском Лос-Анджелесе.

Соответствующие снимки жена Валерия Меладзе опубликовала в своем личном Instagram.

"Взрыв из прошлого", - подписала Альбина Джанабаева архивные снимки, сделанные в Соединенных Штатах.

Пользователи мгновенно отреагировали на публикацию и отметили, что Альбина Джанабаева отобрала у своего мужа Валерия Меладзе даже жилетку.

"Красиво и вы красивая", "Солнечная", "Какая прелесть! Вы лучшая! Альбина, как я Вас люблю!", "Аааа, как мило, это жилетка Валеры", " Альбина, очень круто выглядите - на 25, не больше", "Великая женщина", "Красотка", "Спасибо за то что радуете и не даёте скучать в карантин", "Вы супер. Прекрасны! Всегда приятно на Вас смотреть!", "Такие классные фотографии, вы такая хорошенькая!", - оставили они десятки лестных комментариев под публикацией.

Ранее мы рассказывали о том, что недавно Альбина Джанабаева отметила 41-летие, и ради такой даты выставила горячее фото в Инстаграм.

На ней красный боди и такого же цвета туфли на шпильках. Звезда присела на высокий табурет, выставив напоказ сочные бедра. Боди тесно обтянул ее пышную грудь, но при этом осталось место для полета фантазий.

Пышная прическа, красная помада и голливудская улыбка дополнили эффектный образ Альбины. Фото вызвало восторг у фанатов, после чего они остали десятки восторженных комментариев под снимком.

Напомним, сыновья Джанабаевой и Меладзе поразили недетским поведением