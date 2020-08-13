Много сотрудников МВД и военных показали свою лояльность народу

С 12 на 13 августа в Беларуси прошла четвертая ночь протестов против объявленных результатов выборов, зверствования силовиков и военных продолжаются

Вечером у протестующих была новая тактика — попытаться заблокировать дороги. Люди пытались строить живые цепочки на пешеходных переходах, чтобы заблокировать движение. Однако получалось это не всегда. Силовики вытаскивали людей, избивали и задерживали.

Предположительно в Новополоцке жестоко избивают мужчину.



Осторожно, кадры жуткие. pic.twitter.com/jfg680zk8d — TUT.BY (@tutby) August 12, 2020

Задержания сопровождались светошумовыми гранатами и стрельбой.

Так задерживали в Лиде — со светошумовыми гранатами и стрельбой. pic.twitter.com/hUzOxSV6QD — TUT.BY (@tutby) August 12, 2020

Сообщается, что в городе Жодино из тюрьмы ночью выпустили людей, поскольку изолятор переполнен.

Однако, отметим, что произошел важный поворот. В Сети стали появляться видео, на которых военные и спецназовцы заявляют, что им стыдно, они выбрасывают свою форму и знаки отличия в мусор.

"Братства спецназа в Беларуси больше нет", – говорит один из мужчин на видео, после чего решительно выбрасывает берет в контейнер для мусора.

Также заявления на увольнение написали отдельные полицейские.

Начальник Боровлянского отдела милиции заявил, что избивать протестующих не будут.

«Вас никто трогать не будет. Мне здесь с вами жить», - сказал он.

Head of police in Borovlyany to the protesters: "We, Borovlyany police, won't touch you, we all live together. All the best to you!"#ЛукашенкоУходи #LukashenkoGoAway#Belarus pic.twitter.com/RBymWMXGev — NEXTA (@nexta_tv) August 12, 2020

Также в Сети появилось видео, на котором действующий полицейский призывает коллег прекратить насилие.

Strong appeal! The current police officer calls on his colleagues for peace and to recognize Svetlana Tikhanovksaya the only legally elected president.#ЛукашенкоУходи #LukashenkoGoAway#Belarus pic.twitter.com/WU2wwZOi1X — NEXTA (@nexta_tv) August 12, 2020

Кроме того, бывший милиционер Евгений Куц, который уволился из органов правопорядка в 2017 году в звании старшего сержанта, призвал своих бывших коллег не исполнять преступные приказы и обвинил сотрудников ОМОНа в том, что они бьются "не за ту сторону".

По его словам, уволившихся из милиции из-за насилия над демонстрантами гораздо больше.

Кроме того, из-за насилия против демонстрантов с государственных телеканалов уволились несколько ведущих и журналистов Беларуси.

«Есть и хорошие новости. Сегодня окончательно стало понятно, что пугливый диктатор то ли засел в бункере, то ли вовсе улетел из страны. ЦИК тянет с объявлением результатов уже третий день: им сложно фальсифицировать, потому что множество комиссий посчитало голоса честно. Для всего мира очевидно — Светлана Тихановская НОВЫЙ и ЗАКОННЫЙ президент Беларуси. Это становится очевидно и для многих силовиков — сегодняшний день запомнился нам тем, что множество сотрудников МВД и военных показали свою лояльность народу. Всё-таки в сравнении со вчерашней ночью, их нападения на людей уменьшились в разы. А работники госпропаганды начали массово и демонстративно увольняться. Поднажать осталось совсем чуть-чуть!», - пишут в Сети.

Напомним, против активистов в Беларуси открыли огонь на поражение: известно о жертвах.

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