С 12 на 13 августа в Беларуси прошла четвертая ночь протестов против объявленных результатов выборов, зверствования силовиков и военных продолжаются

Вечером у протестующих была новая тактика — попытаться заблокировать дороги. Люди пытались строить живые цепочки на пешеходных переходах, чтобы заблокировать движение. Однако получалось это не всегда. Силовики вытаскивали людей, избивали и задерживали.

Задержания сопровождались светошумовыми гранатами и стрельбой.

Сообщается, что в городе Жодино из тюрьмы ночью выпустили людей, поскольку изолятор переполнен.

Однако, отметим, что произошел важный поворот. В Сети стали появляться видео, на которых военные и спецназовцы заявляют, что им стыдно, они выбрасывают свою форму и знаки отличия в мусор.

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🎆Горжусь тобой мой родной Брат! . 🎆После ночи на баррикадах........ . 🌃После того что творится по всей стране..... . 🧤Эта власть теперь обречена! . 💂Бойтесь черные твари! всех вас ждёт требунал и тюрьма, тупые вы уроды! . #строительство #деревяннаябаня #деревяннаябеседка #гаражиздерева #качеля #гараж #домиздерева #участок #загородныйдом #сотрудничество #люблюсвоюработу #домизбруса#сруб#домизсруба#строюсам#участок#котедж#ландшафт#дом#дома#стройка#мастер#плотник#столяр#сосна#кедр#сосновыйсруб#проектирование#ландшафт#бизнес#трансформатор#предприниматели

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"Братства спецназа в Беларуси больше нет", – говорит один из мужчин на видео, после чего решительно выбрасывает берет в контейнер для мусора.

Также заявления на увольнение написали отдельные полицейские.

Начальник Боровлянского отдела милиции заявил, что избивать протестующих не будут.

«Вас никто трогать не будет. Мне здесь с вами жить», - сказал он.

Также в Сети появилось видео, на котором действующий полицейский призывает коллег прекратить насилие.

Кроме того, бывший милиционер Евгений Куц, который уволился из органов правопорядка в 2017 году в звании старшего сержанта, призвал своих бывших коллег не исполнять преступные приказы и обвинил сотрудников ОМОНа в том, что они бьются "не за ту сторону".

По его словам, уволившихся из милиции из-за насилия над демонстрантами гораздо больше.

Кроме того, из-за насилия против демонстрантов с государственных телеканалов уволились несколько ведущих и журналистов Беларуси.

«Есть и хорошие новости. Сегодня окончательно стало понятно, что пугливый диктатор то ли засел в бункере, то ли вовсе улетел из страны. ЦИК тянет с объявлением результатов уже третий день: им сложно фальсифицировать, потому что множество комиссий посчитало голоса честно. Для всего мира очевидно — Светлана Тихановская НОВЫЙ и ЗАКОННЫЙ президент Беларуси. Это становится очевидно и для многих силовиков — сегодняшний день запомнился нам тем, что множество сотрудников МВД и военных показали свою лояльность народу. Всё-таки в сравнении со вчерашней ночью, их нападения на людей уменьшились в разы. А работники госпропаганды начали массово и демонстративно увольняться. Поднажать осталось совсем чуть-чуть!», - пишут в Сети.

Напомним, против активистов в Беларуси открыли огонь на поражение: известно о жертвах.

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