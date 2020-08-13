С 12 на 13 августа в Беларуси прошла четвертая ночь протестов против объявленных результатов выборов, зверствования силовиков и военных продолжаются
Вечером у протестующих была новая тактика — попытаться заблокировать дороги. Люди пытались строить живые цепочки на пешеходных переходах, чтобы заблокировать движение. Однако получалось это не всегда. Силовики вытаскивали людей, избивали и задерживали.
Задержания сопровождались светошумовыми гранатами и стрельбой.
Сообщается, что в городе Жодино из тюрьмы ночью выпустили людей, поскольку изолятор переполнен.
Однако, отметим, что произошел важный поворот. В Сети стали появляться видео, на которых военные и спецназовцы заявляют, что им стыдно, они выбрасывают свою форму и знаки отличия в мусор.
"Братства спецназа в Беларуси больше нет", – говорит один из мужчин на видео, после чего решительно выбрасывает берет в контейнер для мусора.
Также заявления на увольнение написали отдельные полицейские.
Начальник Боровлянского отдела милиции заявил, что избивать протестующих не будут.
«Вас никто трогать не будет. Мне здесь с вами жить», - сказал он.
Также в Сети появилось видео, на котором действующий полицейский призывает коллег прекратить насилие.
Кроме того, бывший милиционер Евгений Куц, который уволился из органов правопорядка в 2017 году в звании старшего сержанта, призвал своих бывших коллег не исполнять преступные приказы и обвинил сотрудников ОМОНа в том, что они бьются "не за ту сторону".
По его словам, уволившихся из милиции из-за насилия над демонстрантами гораздо больше.
Кроме того, из-за насилия против демонстрантов с государственных телеканалов уволились несколько ведущих и журналистов Беларуси.
«Есть и хорошие новости. Сегодня окончательно стало понятно, что пугливый диктатор то ли засел в бункере, то ли вовсе улетел из страны. ЦИК тянет с объявлением результатов уже третий день: им сложно фальсифицировать, потому что множество комиссий посчитало голоса честно. Для всего мира очевидно — Светлана Тихановская НОВЫЙ и ЗАКОННЫЙ президент Беларуси. Это становится очевидно и для многих силовиков — сегодняшний день запомнился нам тем, что множество сотрудников МВД и военных показали свою лояльность народу. Всё-таки в сравнении со вчерашней ночью, их нападения на людей уменьшились в разы. А работники госпропаганды начали массово и демонстративно увольняться. Поднажать осталось совсем чуть-чуть!», - пишут в Сети.
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