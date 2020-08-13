Российские телеграмм-каналы начали разгонять информацию о том, какой финал ждет протесты в Беларуси

На это обратил внимание украинский политтехнолог Тарас Березовец, передает Politeka.net.

Он написал о том, что близкие к Кремлю телеграмм-каналы неожиданно заговорили о «румынском сценарии» для президента Беларуси Александра Лукашенко и вероятности его отстранения своими же силовиками.

«Что и требовалось доказать. Кремлю нужен или ослабленный Лукашенко, или альтернатива в лице местного Путина», – подчеркнул Березовец.

Его слова косвенно подтверждают и другие каналы.

«Сразу несколько источник подтвердило, что Лукашенко предложили уволить главу КГБ республики Вакульчика, главу АП, главу Совета безопасности, главу правительства и управляющего делами Шеймана. Фактически речь идет об устранении от власти Виктора Лукашенко и его команды. Прозападная партия в окружении Лукашенко фактически ставит ему ультиматум, обещая румынский сценарий отстранения от власти», – сообщает «НЕЗЫГАРЬ».

«В Белоруссии назревает государственный переворот. Улица не побеждает, но развязывает руки серьезным парням, которым тоже надоел диктат Лукашенко. Для многих из них, но не для Тихановской, наступает звездный час, осталось лишь воспользоваться моментом и возглавить Белоруссию, прекратив для начала бойню на улицах и громогласно объявив об аресте Александра Григорьевича, который, впрочем, может совершенно случайно погибнуть при задержании», – вторит телеграмм-канал «Смоляк».

Под словами «румынский сценарий» имеется ввиду антикоммунистическое восстание в 1989 году в Румынии, приведшее к свержению правительства президента Николае Чаушеску, которого затем казнили вместе с женой.

Ранее мы сообщали о том, что украинский журналист Павел Казарин предупредил Александра Лукашенко о повторении судьбы беглого президента Украины Виктора Януковича.

Он уверен, что у белорусского лидера уже не получится заставить людей вернуться к прежнему мировоззрению и образу жизни, а восстание не остановить - оно останется в мыслях.

Напомним, Лукашенко наотрез отказался оставлять свой трон.

Как сообщала Politeka, взрывы не умолкают, каратели Лукашенко стреляют без разбора.

Также Politeka писала, что украинцам четко пояснили, почему они живут лучше белорусов.