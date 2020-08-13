В Беларуси четвертый день продолжаются протесты, которые разгорелись после сомнительной победы Александра Лукашенко на президентских выборах

Страсти на улицах белорусских городов не утихают, а в соцсетях появляется новая информация о том, что происходит в эти часы в Беларуси.

О последних событиях без перерыва информирует телеграмм-канал NEXTA Live, который читают уже свыше 1,7 млн человек по всему миру.

По информации, предоставленной каналом, сейчас возле тюрьмы в Жодино собрались десятки людей. Там из заключения выпускают ранее задержанных, среди которых много жителей Минска. Людей просят, по возможности, приехать и развезти освобожденных по домам, а также поделиться контактами тех, кто до сих пор содержится в СИЗО.

Кроме того, возле РОВД люди выстраиваются в очереди, чтобы отдать передачки тем, кто в застенках. На месте много волонтёров, которые привезли еду, воду и тёплую одежду. Их запускают по пять человек.

NEXTA Live также сообщает о том, что волонтёры, которые круглосуточно дежурят под тюрьмой на Окрестина, записали звуки, доносящиеся по ночам. Пытки, жёсткие избиения, стоны, крики и истошные визги.

Как передают с места журналисты, многих задержанных перед выпуском из заключения очень жёстко обрабатывают. Люди буквально убегают, едва выйдя за ворота тюрьмы. Многие находятся в шоковом состоянии.

Тем временем все больше трудовых коллективов высказывают протесты против милицейского беспредела и устроили общенациональный протест. Среди них – сотрудники наркодиспансера, работники ОАО «Гродножилстрой», Белгосфилармонии, «Гродно-Азот», «Терразит», сотни рабочих бастуют на БелАЗе и многие другие.

По всей стране люди начинают выстраиваться в цепь Солидарности. В этой акции участие принимают самые разные возрастные категории белорусов, а молодые мамы берут с собой малышей в колясках.

Ранее мы писали о том, что в Кремле начали разгонять информацию о том, что Александру Лукашенко светит «румунський сценарий».

Напомним, лауреат Нобелевской премии призвала Лукашенко уйти, пока не поздно.

Как сообщала Politeka, взрывы не умолкают, каратели Лукашенко стреляют без разбора.

Также Politeka писала, что Москва готовит Лукашенко "румынский сценарий", детали.