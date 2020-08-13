А как вы относитесь к действиям силовиков в Беларуси?

Скандальная Ольга Скабеева поддержала правоохранителей в Беларуси

Как передает Politeka.net, соответственное заявление она сделала в прямом эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца)

По ее словам, правоохранители сработали "на ура".

"Когда белорусских силовиков ругают за жесткость — обратите внимание: Киеве разогнать не смогли — и начался майдан, который продолжается уже 6 лет подряд. А здесь пресекли практически за 3 дня", - отметила телеведущая.

Также она поспешила заверить, что не восхваляет силовиков.

"Мы естественно не поддерживает полицейский произвол, но видно, что схема работает", - заявила Скабеева.

Телеведущая Ольга Скабеева заявила о том, что белорусский ОМОН разгоняет протесты эффективнее украинского.



«Когда белорусских силовиков ругают за жесткость — обратите внимание: Киеве разогнать не смогли — и майдан начался. А здесь пресекли практически за 3 дня»: pic.twitter.com/PmacNtPSff — URA.RU (@ura_ru) August 13, 2020

Высказывание скандальной телеведущей не осталось без внимания пользователей сети, которые посчитали такие заявление недопустимым.

"У нее поза как у гестаповца, ноги врозь, только автомат еще повесить", "Она мечтает о дубинке и цепях? Ей снятся концлагеря? Расстрелы? Судя по деяниям и позах - именно это. Как овчарка,натасканная на людей-еще секунда и рвать начнет. И это типа "женщина", "А если бы использовали огнеметы, то глядишь и за день уложились. Непонятно только почему в этой стране так любят отмечать 9 мая, когда в стране по центральным каналам без палева приветствуют фашизм!?", - писали возмущенные пользователи сети.

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