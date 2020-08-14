Девушка рассказала, в каких условиях находилась в Минском СИЗО

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"Как собаки, как 41-ий год. Тут (на улицах - ред.) еще не сильно издеваются, а в РУВД били конкретно... ОМОНовцы дубинами били, оскорбляли, снимали штаны с меня... сказали по кругу пустят", - срываясь на плач рассказала девушка.

По ее словам, задержанным угрожали даже тюремным сроком.

"Сказали: "Вы вышли против Лукашенко, вы б*дло тупое". Ко мне относились, как к животному. 10 лет (тюрьмы - ред.) обещали. За что? Начали говорить что я террористка и присваивать то, что я вообще не делала", - поделилась бывшая задержанная.

"Сильно били и обещали что пустят по кругу " "Сильно били и обещали что пустят по кругу ". Еще одно интервью с девушкой которая находилась в Минском изоляторе Это чистый ужас. За эти зверства глава МВД Беларуси Юрий Караев тоже готов взять ответственность? Gepostet von Украина в шоке am Donnerstag, 13. August 2020

Ранее мы сообщали, что в Беларуси из тюрем и изоляторов начали отпускать арестованных участников протеста.

Вышедшие люди рассказывают о жутких издевательствах. Они говорят о пытках, отсутствии еды, воды, ужасных условиях содержаниях, людям приставляли автоматы к головам и угрожали изнасиловать.

У ворот их встречают волонтеры. Они пытаются выйти на связь с родственниками, дают еду и горячие напитки. При этом из центра регулярно выезжают кареты скорой помощи.