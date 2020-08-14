Девушка рассказала, в каких условиях находилась в Минском СИЗО
Как передает Politeka.net, соответственное видео появилось в сети (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)
"Как собаки, как 41-ий год. Тут (на улицах - ред.) еще не сильно издеваются, а в РУВД били конкретно... ОМОНовцы дубинами били, оскорбляли, снимали штаны с меня... сказали по кругу пустят", - срываясь на плач рассказала девушка.
По ее словам, задержанным угрожали даже тюремным сроком.
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"Сказали: "Вы вышли против Лукашенко, вы б*дло тупое". Ко мне относились, как к животному. 10 лет (тюрьмы - ред.) обещали. За что? Начали говорить что я террористка и присваивать то, что я вообще не делала", - поделилась бывшая задержанная.
Ранее мы сообщали, что в Беларуси из тюрем и изоляторов начали отпускать арестованных участников протеста.
Вышедшие люди рассказывают о жутких издевательствах. Они говорят о пытках, отсутствии еды, воды, ужасных условиях содержаниях, людям приставляли автоматы к головам и угрожали изнасиловать.
У ворот их встречают волонтеры. Они пытаются выйти на связь с родственниками, дают еду и горячие напитки. При этом из центра регулярно выезжают кареты скорой помощи.
Напомним, что Лукашенко обзавелся домом в Подмосковье, готовя пути к отступлению: "Похож на дворец".
А еще Politeka писала, что белорусам советуют готовиться к партизанщине: "Если станет совсем плохо, можно лесами пойти в Украину".
Также Politeka сообщала, что Кремль нашел свой интерес в белорусском восстании, озвучены детали: "Лукашенко надо дать...".