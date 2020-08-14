Федоров уверен в том, что говорит

В России раненых силовиками участников белорусских протестов обвинили в инсценировке

Так, депутат от партии «Единая Россия» Евгений Федоров разразился бредом о том, что люди устроили шоу для прессы, а реальность на самом деле другая, передает Politeka.net со ссылкой на Twitter МБХ Медиа.

На видео, опубликованном в соцсети, единоросс заявляет:

Единоросс Евгений Федоров демонстрирует свои глубокие познания в белорусской политике. Оказывается, все протесты там из-за американцев, никаких пострадавших в Минске нет, а единственный способ для Белоруссии остаться независимой — это присоединиться к России pic.twitter.com/SHnAEa4dll — МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 12, 2020

«Нет ни одного погибшего, а все пострадавшие, они… Были же где-то кадры, что они кетчупом мазали в подворотне, потом выбегали. То есть это все бутафорское, это игра. Все, что нам показывает сегодня телевизор про Беларусь, – это просто спектакль. Вот просто спектакль, фильм, кровь, ошметки, вот Шварценеггер любит в таких фильмах сниматься».

При этом он подчеркнул, что «реальность там не такая, она другая», просто в России ее не видят, поскольку информационное пространство там «не наше».

По словам Федорова, у Беларуси нет никаких вариантов:

«Либо это отечество в составе единого государства с Россией, либо это ликвидация белорусского народа с целью зачистки этой территории от нежелательных элементов после присоединения к иностранным оккупантам. То, что называется горячей фазой».

Слова парламентария уже высмеяли в сети.

«Были же кадры, где депутат Федоров снимает кепку, а под ней вместо мозга кетчуп. Тарантино любит такие фильмы снимать», – гласит твит в блоге «Усы Пескова».

Реакция на такие слова депутата была предсказуемой.

«Депутат Федоров ведет очередной прямой репортаж из 6-й палаты», «Когда спортсмены и артисты в думе - это полная беда. А когда больные люди в Думе - это вообще пи*дец!», «Желаю ему, чтобы его точно таким же образом, как и белорусов, ежедневно измазывали кетчупом», «Россиянам должно быть стыдно, что у них такие народные избранники, лицо государства российского, есть чем гордиться», – говорится в самых вежливых комментариях, поскольку нецензурной лексики в сторону Федорова пользователи не пожалели.

Напомним, Тихановская после побега призвала белорусов защитить ее победу.

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