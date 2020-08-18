Александр Лукашенко заявил, что готов передать полномочия, но через конституционный процесс, а не через протесты

Об этом он заявил во время выступления перед бастующими работниками Минского завода колесных тягачей.

Лукашенко напомнил, что сейчас ведется работа над вариантами изменения Конституции страны, которые предусматривают перераспределение властных полномочий. "Нельзя эту Конституцию отдавать непонятно кому. Потому что будет беда. Я этого больше всего боюсь", - заявил он.

По словам Лукашенко, он готов в этом плане поделиться президентскими полномочиями.

"Конституция новая нужна. Два варианта мне предложили. Я их отверг, потому что они мало отличаются от этой. Идет работа над третьим вариантом. Приходите, садитесь - и работаем над Конституцией. Выносим на референдум, принимаем Конституцию, и я вам свои полномочия по Конституции передам. Но не под давлением и не через улицу!" - заявил он.

"Да, я же не святой. Вы знаете мою жесткость. Вы знаете, что если бы не было жесткости, не было бы страны. Вы точно знаете, что я ваших детей не обижу и страну никому не отдам. Это главное", - подчеркнул Лукашенко.

"Я не вечный. Но если вы загубите первого Президента, вы будете губить, как в соседних странах, всех остальных. Белорусы не должны этого делать", - сказал Лукашенко.

Отметим, во время выступления Лукашенко люди начали скандировать лозунг «Уходи!», поставив его в замешательство. Лукашенко стоял в растерянности несколько секунд, а затем сказал «Спасибо».

Просто уау. Рабочие на МЗКТ освистывают Лукашенко и скандируют «уходи» - он же видит такое первый раз в жизни pic.twitter.com/WhQd86Ejnr — Пётр Верзилов (@gruppa_voina) August 17, 2020

Сейчас многие белорусские предприятия, в частности нефтеперерабатывающие заводы на грани остановки из-за забастовок.

Управление Мозырского НПЗ (цех №16) письменно заявило 14 августа о планах проведения забастовок ежедневно с 12.00 до 15.00 местного времени, начиная с 20 августа в течение неопределенного срока.

Сотрудники другого НПЗ - "Нафтана" - также с 14 августа присоединились к протестам. Кроме того, в августе на предприятии проводится плановый остановочный ремонт. Эксперты утверждают, что от запланированной на 2020 год переработки в 16 млн тонн нефти, может остаться в лучшем случае половина.

При этом, в Беларуси продолжаются акции солидарности и забастовки на предприятиях. Для тех, кто пострадал и лишился работы из-за политических репрессий, запустили сбор денег. Собранная сумма по состоянию на начало суток 18 августа превышала 710 тысяч долларов. Она достаточно быстро растет. Пожертвования сделали почти 14 тысяч человек.

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