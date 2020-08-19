Вооруженные силы РФ понесли потери в Сирии
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в Минобороны РФ.
По предварительным данным, он подорвался на мине у нефтяного поля Ат-Тайм, что под Дейр-эз-Зором. Взрыв случился на пути следования колонны войск РФ.
Сообщается, что вместе с ним погибли командующий национальной обороны города ль-Меядин Мухаммад Тайсар Аз-Захир и еще 4 военных.
Взрыв произошел на обочине во время возвращения автоколонны после проведения "гуманитарной акции".
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Среди погибших также оказался военный советник в звании генерал-майора Вячеслав Гладких,
Его намерены представить к государственной награде посмертно.
Ранее мы сообщали, что в сирийской провинции Идлиб повстанцы взорвали бомбу на дороге, по которой ехали российские военные.
Российское оборонное ведомство заявляет о трех легко раненых солдатах, которые были эвакуированы на базу РФ Хмеймим. Правда, такие цифры вызывают очень большой вопрос, поскольку, судя по силе взрыва, легкими ранениями в подобной ситуации отделаться было просто невозможно.
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