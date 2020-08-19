Вооруженные силы РФ понесли потери в Сирии

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в Минобороны РФ.

По предварительным данным, он подорвался на мине у нефтяного поля Ат-Тайм, что под Дейр-эз-Зором. Взрыв случился на пути следования колонны войск РФ.

Сообщается, что вместе с ним погибли командующий национальной обороны города ль-Меядин Мухаммад Тайсар Аз-Захир и еще 4 военных.

Взрыв произошел на обочине во время возвращения автоколонны после проведения "гуманитарной акции".

Среди погибших также оказался военный советник в звании генерал-майора Вячеслав Гладких,



Его намерены представить к государственной награде посмертно.

Ранее мы сообщали, что в сирийской провинции Идлиб повстанцы взорвали бомбу на дороге, по которой ехали российские военные.

Российское оборонное ведомство заявляет о трех легко раненых солдатах, которые были эвакуированы на базу РФ Хмеймим. Правда, такие цифры вызывают очень большой вопрос, поскольку, судя по силе взрыва, легкими ранениями в подобной ситуации отделаться было просто невозможно.

Также мы сообщали, что жители сирийского поселка Денра-Агьи выгнали кадровых российских офицеров, которые приехали их охранять, заявив, что те бесполезны.

По информации сирийского журналиста Ивана Хассиба, колонна российских солдат на броневиках приехала в поселок после того, как на него было совершено нападение протурецких сил. В результате атаки погиб фермер.

Россияне пообещали курдам защитить их от дальнейших нападений, однако те заявили, что предпочли бы находиться под защитой американских войск, и выгнали военных РФ.

Напомним, под Донецком ликвидировали подельника Моторолы.

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