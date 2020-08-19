В Кремле все же признали, что имеют право оказать подобную поддержку

В России прокомментировали слова белорусского президента Александра Лукашенко о возможном введении российских войск

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявио, что причин для оказания военной помощи соседнему государству пока что не видно, передает телеграмм-канал «Украинский Диалог».

По его словам, у России есть обязательства о военной помощи Беларуси по линии Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но сейчас потребности в такой помощи нет.

Когда же у Пескова поинтересовались, в какой ситуации Российская Федерация может оказать военную помощь Беларуси, то он ответил, что «гипотетически рассуждать об этом невозможно».

Как известно, Россия признала результаты президентских выборов в Беларуси, а Владимир Путин поздравил Лукашенко с шестой победой. Что же касается протестов, которые там происходят, то в Кремле заверили, что белорусы сами должны решать проблемы – в рамках правового поля и без вмешательства извне.

Как известно, после выборов и последовавших затем акций несогласия с их результатами Лукашенко уже трижды разговаривал по телефону с Владимиром Путиным. Так, во время последней беседы он попросил российского президента передать канцлеру Германии Ангеле Меркель, чтобы та не вмешивалась в дела Беларуси, поскольку эффект от этого, скорее всего, будет отрицательный.

Тем временем очевидцы сообщают в соцсетях о том, что Россия перебрасывает к границе с Беларусью военную технику, колоны которой заметили на дорогах РФ. Более того, у Путина решили помочь президенту соседнего государства и пропагандистами, два самолета с которыми приземлились Минске.

Напомним, Россия начала тревожные маневры у границ Украины.

Как сообщала Politeka, Лукашенко разразился бредом о войсках НАТО и припугнул Путиным.

Также Politeka писала о том, что озверевший Лукашенко решился на безумный поступок.