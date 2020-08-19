Самолет Александра Лукашенко вылетел в сторону РФ

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в Telegram-канале "The Bell".

"Самолет Александра Лукашенко (Boeing Business Jet, регистрация EW-001PA) 20 минут назад впервые за время протестов вылетел из Минска, направился на восток и пролетел полпути до границы с Россией, но потом развернулся обратно", - отметили авторы канала, ссылаясь на снимок с сервиса трекинга самолетов PlaneFinder.

Позже авторы канала уточнили, что после разворота самолет полчаса летал кругами вокруг Минска и приземлился в минском аэропорту.

Напомним, что за последнее время Лукашенко и Путин провели четыре телефонных разговора.

Они пришли к соглашению, что в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности.

Стоить отметить, что белорусов возмутило намерение Лукашенко привлечь к ситуации Россию, поскольку Путин может использовать протесты для оккупации части страны по принципу украинского Донбасса.

Ранее политолог Александр Шпаковский, близкий к администрации президента Беларуси, озвучил мнение, что после подавления протестов в Беларуси у Лукашенко могут признать аннексированный у Украины Крым российским.

По его словам, это "вопрос времени".

Напомним, Лукашенко срочно связался с Путиным, армию привели в боевую готовность: "надо было раньше нам…".

Как сообщала Politeka, Лукашенко набросился на своих оппонентов, полились оскорбления: "откровенно отвязаны...".

Также Politeka писала, что Лукашенко разразился угрозами в сторону работников завода: "никто с вами возиться не будет".