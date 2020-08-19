Если Александр Лукашенко останется у власти, через пару лет Белоруси не станет

Такое мнение в комментарии изданию «Главред» высказал военный эксперт и полковник запаса Олег Жданов.

По его словам, российский президент Владимир Путин сделает все, чтобы присоединить соседнее государство и лишить его суверентитета.

На данный момент ситуация разворачивается так, что глава РФ возмется реализовать свой план о Союзном государстве как можно скорее.

«Путин сможет провернуть желаемое ускоренными темпами. Тогда он предлагал Лукашенко возглавить парламент союзного государства, что, видимо, сильно оскорбило батьку, – он, как мне кажется, рассчитывал, как минимум, на должность премьер-министра. Именно из-за этого и разошлись пути – дороги Лукашенко и Путина», – припомнил Жданов.

Теперь ничто не помешает российскому политику втянуть Беларусь в так называемый новый Советский Союз, который он создает.

Что касается перспектив Лукашенко на посту главы государства, то в кресле он продержится не более двух лет, предполагает эксперт. За это время он успеет подписать ряд документов, предусматривающих фактическое объединение России и Беларуси, после чего страна утратит суверенитет.

Как известно, ранее отношения России и Беларуси существенно испортились после того, как Лукашенко отказался пойти на все требования кремля в вопросе интеграции. Теперь же, загнанный в угол, он будет готов на любые реверансы перед Москвой ради удержания власти.

Ранее Жданов рассказал о том, что в Беларуси находится около 14-15 тысяч российских военных, которые рассредоточены на полигонах по стране. В случае чего Путин может усилить их еще больше для оказания военной поддержки режиму Лукашенко.

Напомним, самолет Лукашенко вылетел из Минска в сторону РФ.

Как сообщала Politeka, Лукашенко набросился на своих оппонентов, полились оскорбления.

Также Politeka писала, что Лукашенко срочно связался с Путиным, армию привели в боевую готовность.