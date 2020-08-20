Российский политик Владимир Жириновский уверен, что Беларусь войдет в состав России

Как передает Politeka.net, такое мнение, и даже условия пари, депутат озвучил в своем Telegram-канале.

"Поспорили с ведущим Эхо Москвы Алексеем Нарышкиным на ящик пива, что до нового года Беларусь войдёт в состав России", - сообщил он.

Стоить отметить, что ведущий подтвердил, что такой спор действительно существует.

"Поспорили с Жириновским на ящик пива. Он уверяет, что Беларусь до конца года войдет в состав России", - отметил он.

Стоит отметить, что в последних своих заявлениях Жириновский прямо призывал РФ к захвату соседней страны.

"Время разговоров ушло, нужно действовать жёстко - возвращать не СССР как политический режим, но все территории. И никаких республик, все в состав России", - писал российский депутат в одной из последних публикаций.

Кроме того, Жириновский уверен, что на дальнейшем политическом будущем белорусского президента можно ставить крест.

Не исключал российский политик и «бегства Лукашенко» по сценарию бежавшего из Киева в Россию Виктора Януковича.

Напомним, что Жириновский в приступе истерики «уменьшил» Украину до трех городов.

Как сообщала Politeka, Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.

Также Politeka писала, невменяемый Жириновский нашел нового врага на карте мира.







