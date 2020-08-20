Известный украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий высказался о будущем Беларуси, после протестов в стране

По его словам, еще несколько дней неопределенности в Беларуси, и глава страны Александр Лукашенко полностью вернет себе контроль за страной. Ведь в протестах в Беларуси наблюдается спад.

Такое мнение он высказал на своем канале в Telegram.

Он предупредил, что Лукашенко, как только укрепится у власти, приступит к масштабной зачистке оппозиции через несколько дней. Под удар рискуют попасть десятки тысяч.

"То, что сейчас происходит в СИЗО, покажется тогда снисходительными профилактическими беседами... В связи с потерей легитимности власти для заметной доли граждан у Лукашенко не будет другого выхода, кроме усиления карательной системы", - поделился мнением Голобуцкий.

Эксперт высказал уверенность, что после произошедшего Беларусь прошлой уже не будет. По его мнению, Лукашенко готовится к наступлению "в Беларуси начнется полноценная диктатура и страна превратится в жесткое полицейского государства". Кроме того, он считает, что белорусам необходимо жестче отстаивать свои интересы.

"Протестующие, которые убирают за собой мусор и снимают обувь, прежде чем встать на скамейку, с таким настроением ничего не добьются. Революции и смены режимов делаются совершенно другим способом. И у белорусов остались буквально считанные дни, чтобы взять под контроль. Иначе ее возьмет под контроль Лукашенко", - резюмировал блогер.

Напомним, Лукашенко срочно связался с Путиным, армию привели в боевую готовность.

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