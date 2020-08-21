Причиной отравления Навального могло стать его расследование в Новосибирске

Об этом в интервью изданию Гордон заявил экс-разведчик КГБ, сокурсник российского президента Владимира Путина Юрий Швец, передает Politeka.

По словам бывшего разведчика, Алексей Навальный поехал в Новосибирск для того, чтобы провести секретное расследование. Это, кстати, подтвердила и пресс-секретарь оппозиционного политика Кира Ярмыш, сообщив также, что за Навальным было установлено наружное наблюдение.

"В Новосибирской области расположен центр "Вектор", из которого 16 сентября 2019 года произошел выброс, после чего в области началась "нетипичная" пневмония с закрытием дошкольных учреждений", – рассказал Юрий Швец.

Сокурсник Путина напомнил, что октябре прошлого года в Ухане прошли международные военные игры, в которых участвовали, в том числе, и команды из России, а уже в ноябре китайцы зафиксировали первый случай заражения коронавирусом.

"Оказалось, что единственным центром, где в РФ могут сделать соответствующий тест, является "Вектор". Есть основания полагать, что распространение коронавируса началось с РФ, а затем, при помощи спецоперации, его занесли в Китай. Заявления, что РФ стала первой в создании вакцины лишь усиливает подозрения, что работы над COVID-19 и антидотом велись в "Векторе" одновременно и давно. Понятно, что расследование по этому делу представляет для Кремля серьезную опасность. Раньше они убивали людей и за меньшие "шалости", – заявил Юрий Швец.

Politeka писала, что Алексей Навальный был госпитализирован на скорой помощи в Омске после экстренной посадки самолета, которым он возвращался в Москву из Томска. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

«В полете ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. Сейчас мы на скорой едем в больницу», - написала она в «Твиттере».

По словам пресс-секретаря, у Навального него подозрение на токсическое отравление. Ярмыш добавила, что Навального могли отравить через чай — это единственное, что он пил с утра. Сейчас политик в реанимации, он без сознания.

Медики подозревают, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили перед вылетом в Москву. Один из пассажиров, летевших вместе с политиком, поделился кадрами с места происшествия. По данным российских СМИ, врачи уже назвали предварительный диагноз.

Очевидец снял, как Алексей Навальный сначала выпил чай в аэропорту, а затем ему резко стало плохо в самолете. Источник отметил, что оппозиционер вскоре после взлета ушел в туалет и не вернулся, пришлось вызвать медиков. "Его еле откачали, и до сих пор кричит от боли", - рассказал пассажир.

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