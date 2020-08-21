Александр Лукашенко не сомневается, что серьезная угроза нависла над Беларусью

Об этом пишет Белта.

В частности, во время визита к аграриям Александр Лукашенко заговорил о возможной оккупации одной из областей Беларуси.

По его словам, такой план, предусматривающий "отделение" Гродненской области, якобы разработали страны Запада.

"Потому что они поставили цель прежде всего эту территорию отсечь – гродненскую. Уже польские флаги вывесили недавно. Сейчас отечество в опасности. Мы не можем шутить. Тем более – это не слабые войска – НАТО", – заявил Александр Лукашенко на встрече с аграриями.

Он также добавил, что Беларусь якобы "даст отпор" западным странам.

"…Хотят смять нас. Не получится! Мы дадим отпор", – подчеркнул лидер Беларуси.

Президент на встрече также затронул тему массовых протестов в Беларуси. Лукашенко пригрозил заменить бастующих шахтеров горняками из Украины.

"Что вы бастуете? Хорошо, бастуете - ладно. Я (даю, - ред.) команду директору: не надо за ними бегать. У нас в Солигорске 2 тысяч человек хотят работать на "Беларуськалии". Они придут. Не они придут - во всем мире безработица. Приедут из Украины шахтеры. Их море - безработных", - добавил президент на встрече с рабочими.

Ранее Лукашенко отреагировал на протесты, которые начались после оглашения результатов виборов, и заявил, что никто не позволит «разорвать страну», а все причастные понесут ответ за «неправомерные действия».

Политик заявил, что к участию в протестах присоединились россияне, "майданутые" украинцы и даже поляки.

Напомним, Тихановская рассказала, как будет договариваться с Лукашенко.

Как сообщала Politeka, Лукашенко обвинил белорусов в неадекватности: "Обкуренные, пьяных много, с наркотиками".

Также Politeka писала, что Лукашенко сделал первое заявление после восстания белорусов.