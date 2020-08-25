Беларусь и Литва обвинили друг друга в нарушении воздушного пространства

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на телеграм-канал "Украинский Диалог".

Так, Министерство обороны Беларуси сделало заявление о попытке "нарушения воздушного пространства" страны со стороны Литвы. По данным белорусских военных, оттуда был запущен зонд из восьми воздушных шаров с "антигосударственной символикой".

После появления воздушных шаров власти Беларуси подняли в небо противовоздушную оборону и военно-воздушные силы страны. В частности, к белорусской границе направили боевые вертолеты "Ми-24", которые зашли в воздушное пространство Литвы. Вскоре министр иностранных дел Литвы вызвал к себе посла Беларуси из-за того, что белорусский вертолет "Ми-24" пересек границу Литвы, чтобы обезвредить воздушные шарики. В Минобороны Беларуси при этом настаивают на попытке "нарушения воздушного пространства" со стороны Литвы.

"Благодаря действиям экипажей вертолетов "Ми-24" из состава дежурных сил ПВО полет воздушных шаров предотвращен без применения оружия", - говорится в сообщении.

Также белорусские СМИ опубликовали снимки флага на воздушных шарах, которые вызвали такой переполох в Вооруженных силах Беларуси.

Напомним, Портников раскрыл, какая судьба ждет Беларусь без Лукашенко.

Как сообщала Politeka, трагедия случилась на протестах в Минске, Тихановская пригрозила Лукашенко "началом конца".

Также Politeka писала, что Лукашенко сделал первое заявление после восстания белорусов.