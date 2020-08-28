У берегов Аляски заметили российскую подводную лодку

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на официальный Twitter Северного командования Вооруженных сил США.

Так, американские военные сообщили, что 28 августа у берегов Аляски была замечена российская подводная лодка.

Морская активность РФ была обнаружена в международных водах далеко за пределами территориального моря США.

Однако учитывая то, что Северное командование отвечает за оборону территории США и имеет определенную зону ответственности, которая включает Северную Америку и прилегающие к ней воды, они сообщили о данном факте. К тому же, американские военные предположили, что на российской субмарине могла произойти беда.

"Штаб командования внимательно следит за российской подводной лодкой, всплывшей сегодня у Аляски. Мы не получали запросов о помощи от ВМФ РФ или других моряков в этом районе, но всегда готовы помочь тем, кто попал в беду", - говорится в сообщении.

При этом российские СМИ, ссылаясь на источник в Тихоокеанском флоте России, опровергли такие предположения. По данным россиян, данная лодка - это атомный подводный крейсер "Омск", который якобы участвует в учениях. По словам информатора, никакой нештатной ситуации на борту судна нет.

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