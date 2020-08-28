По его словам, сообщения президента РФ Владимир Путин о том, что уже сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов, которые помогут Беларуси "при необходимости", говорит о готовности к вторжению в соседнюю страну.

"В определенной мере, это говорит об отчаянном положении самого Лукашенко и о готовности Кремля к вторжению. Условие Путина (если перейдут к бесчинствам) здесь просто дымовая завеса. Всегда бесчинства можно организовать, если надо, и никакие протестующие для этого не нужны", - уверен эксперт.

По его словам, теперь речь может идти только о том, что Россия будет восприниматься исключительно как враг и противник.