Президент РФ Владимир Путин готовит вторжение в Беларусь
Как передает Politeka.net, такое мнение на своей страничке в Facebook озвучил российский военный эксперт Эль Мурид.
Как передает Politeka.net, такое мнение на своей страничке в Facebook озвучил российский военный эксперт Эль Мурид.
По его словам, сообщения президента РФ Владимир Путин о том, что уже сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов, которые помогут Беларуси "при необходимости", говорит о готовности к вторжению в соседнюю страну.
"В определенной мере, это говорит об отчаянном положении самого Лукашенко и о готовности Кремля к вторжению. Условие Путина (если перейдут к бесчинствам) здесь просто дымовая завеса. Всегда бесчинства можно организовать, если надо, и никакие протестующие для этого не нужны", - уверен эксперт.
По его словам, теперь речь может идти только о том, что Россия будет восприниматься исключительно как враг и противник.
"Путин продолжает блестящую политику на постсоветском пространстве. Создание врагов из ничего - его личный конек. Если Лукашенко не дезавуирует заявление Путина, то можно точно говорить, что как субъект политики он окончательно исчез. Теперь он банальная марионетка Кремля. Путин просто озвучивает это публично", - подчеркнул эксперт.
А вот по мнению военного эксперта и полковника запаса Олега Жданова, Путин уже заслал военных РФ в Беларусь.
По его словам, Лукашенко нужен российскому президенту, как воздух, поэтому, учитывая, что протесты не утихают, а набирают обороты. Россия уже начала вмешательство в ситуацию в Беларуси.
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