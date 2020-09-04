США перебрасывает войска и боевую технику в Литву

Об этом сообщает издание Reuters.

Известно, что боевые самолеты из Франции, Италии, Германии, Польши и других стран будут переброшены в Литву вместе с военнослужащими Штатов, которые ранее находились в Польше



Согласно официальным данным Литвы, военные прибудут для учений, которые планировались заранее. Сообщается, что прибудет 500 американских военнослужащих и 40 единиц бронетехники.

На днях Александр Лукашенко заявил, что Белорусь развернула практически половину своей армии вдоль границ " чтобы противостоять угрозам" со стороны Польши.

Кроме того, он обвинил НАТО в наращивании военной мощи у границ Беларуси, что альянс отрицает, и сказал, что в случае необходимости попросит у России военную помощь.

Напомним, ранее появилась информация, что в2014 году, когда в Украине началась война на Донбассе, президент Беларуси Александр Лукашенко планировал отправить войска республики на восток соседнего государства, о чем говорил еще 17 апреля с тогдашним премьер-министром Польши Дональдом Туском по телефону, передает телеграмм-канал «Белорусский Донбасс».

Правда, отмечает автор, сначала о переговорах сообщили СМИ Беларуси, но затем информация о них была удалена.

Фото: Reuters.

Напомним, Лукашенко заговорил о воссоединении с Россией.

Как сообщала Politeka, Путин ответил на просьбу Лукашенко ввести войска РФ В Беларусь.

Также Politeka писала, что Лукашенко припугнул белорусов резней и привел в пример Украину.