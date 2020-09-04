Белорусский политтехнолог и политический консультант Виталий Шкляров рассказал о пребывании в СИЗО и тоске о сыне

Как передает Politeka.net, его слова опубликовал российский политик Дмитрий Гудков на своем Telegram-канале.

"Есть вещи, которые можно сделать только один раз за всю жизнь. Если упустишь момент — вернуть его невозможно. Никогда. Один из таких — проводить сына в школу 1 сентября. Я сижу в СИЗО, хотя должен был быть с ним. Теперь это воспоминание навсегда останется, его никак и никогда нельзя будет исправить", - рассказал Виталий.

По его словам, его задержали и удерживают в следственном изоляторе безо всяких причин.



"До сих пор не укладывается в голове. Я всегда был свободным человеком – свободным физически и свободным внутренне. Но вдруг какие-то люди решили, что им выгодно будет посадить меня в клетку. Без всякой причины", - отметил политтехнолог.

Виталий рассказал, что его сын активный ребенок, и они часто вместе проводили свободно время занимаясь спортом.

"Никита хоккеем увлекается, участвует в турнирах, и я вожу его на тренировки… нет, водил. Теперь я делаю другое. Я сижу в четырёх стенах. И рядом со мной не мой сын, а совсем другие люди", - рассказал узник.

По его словам, работники СИЗО регулярно устраивают обыски, а постоянно включенный свет превратился в настоящую пытку.

"Здесь, в тюрьме, чем дольше сидишь, уже не очень верится в то, что вообще существует что-то вне… что есть что-то ещё там, снаружи. Книги, дни и ночи, госсекретари… Только самые крепкие связи остаются. Одна из них — с сыном. Я чувствую его даже сквозь железо и бетон, и через сотни километров. Я знаю, что он шёл в школу, на праздник, нёс цветы учительнице. И думал обо мне. Так же, как я здесь думаю о нём", - заключил свой рассказ Виталий.

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