В сети ужаснулись происходящем в столице Беларуси Минске
Как передает Politeka.net, соответственно фото опубликовал белорусский журналист Франак Вячорка.
"Ужасная сцена из Минска вчера. Чувствую себя в 1937-м, а не 2020-м. Вчера задержали нескольких моих друзей", - сообщил он в подписи к снимку.
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Стоит отметить, что в сети также появилось видео приходящего до данного момента:
Напомним, что в Беларуси проходят массовые протесты против результатов выборов президента, которые состоялись 9 августа. Силовики проводят задержания митингующих, а также лидеров оппозиции.
Евросоюз требует от президента Александра Лукашенко освободить задержанных и соблюдать право граждан на мирный протест. За время митингов погибли люди. О точном их количестве неизвестно, по неофициальным данным - более пяти.
Напомним, что Лукашенко назвал страну, в которую сбежал бы в случае белорусского Майдана.
Как сообщала Politeka, Зеленский наплевал на дипломатию и сорвался на Лукашенко: "Последствия будут трагическими".
Также Politeka писала, что Лукашенко поплатился за разгон Майдана в Беларуси, ЕС принял жесткое решение: "уже формируются...".