Это просто жуть...

В сети ужаснулись происходящем в столице Беларуси Минске

Как передает Politeka.net, соответственно фото опубликовал белорусский журналист Франак Вячорка.



"Ужасная сцена из Минска вчера. Чувствую себя в 1937-м, а не 2020-м. Вчера задержали нескольких моих друзей", - сообщил он в подписи к снимку.

На кадрах видно, что мужчины без опознавательных знаков окружили беззащитных женщин.

Стоит отметить, что в сети также появилось видео приходящего до данного момента:

Каратели Лукашенко без опознавательных знаков окружили женщин pic.twitter.com/ZzEvnGJzc6 — Виталий С. (@vits2014) September 9, 2020



