Вот это заявочка!

Одиозный российский политик Владимир Жириновский предложил направить в Беларусь десятки тысяч россиян

Как передает Politeka.net, такую идею он озвучил на своем Telegram-канале.

По его словам, на улицах Минска нужно провести парад дружбы и любви с участием 100 тысяч русских патриотов.

Таким образов депутат собирается показать "любовь" РФ к Беларуси.



"Мы приедем на поездах рано утром, проведем шикарный фестиваль русско-белорусской дружбы, пообедаем драниками и вечерним поездом уедем домой в Москву. Тогда в Белоруссии поймут, что мы не собираемся вводить никакие войска, не будем никого захватывать. Мы любим Белоруссию и хотим дружить", - уверен Жириновский.

Ранее мы сообщали, что скандальный политик отреагировал угрозами на поддержку Украиной, Польшей и Прибалтикой протестующих в Беларуси.

При этом он выступил с предложением о том, что Россия должна начать масштабные военные учения на западных границах, пригнав туда танки.

«Мы должны объявить воинские учения по захвату Украины. То же самое с Польшей, тысячи танков подогнать к польской, литовской и украинской границе», — заявил Жириновский.

Напомним, что Жириновский в приступе истерики «уменьшил» Украину до трех городов.

Как сообщала Politeka, Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.

Также Politeka писала, невменяемый Жириновский нашел нового врага на карте мира.