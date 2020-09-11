Одиозный российский политик Владимир Жириновский предложил направить в Беларусь десятки тысяч россиян
Как передает Politeka.net, такую идею он озвучил на своем Telegram-канале.
По его словам, на улицах Минска нужно провести парад дружбы и любви с участием 100 тысяч русских патриотов.
Таким образов депутат собирается показать "любовь" РФ к Беларуси.
"Мы приедем на поездах рано утром, проведем шикарный фестиваль русско-белорусской дружбы, пообедаем драниками и вечерним поездом уедем домой в Москву. Тогда в Белоруссии поймут, что мы не собираемся вводить никакие войска, не будем никого захватывать. Мы любим Белоруссию и хотим дружить", - уверен Жириновский.
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Ранее мы сообщали, что скандальный политик отреагировал угрозами на поддержку Украиной, Польшей и Прибалтикой протестующих в Беларуси.
При этом он выступил с предложением о том, что Россия должна начать масштабные военные учения на западных границах, пригнав туда танки.
«Мы должны объявить воинские учения по захвату Украины. То же самое с Польшей, тысячи танков подогнать к польской, литовской и украинской границе», — заявил Жириновский.
Напомним, что Жириновский в приступе истерики «уменьшил» Украину до трех городов.
Как сообщала Politeka, Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.
Также Politeka писала, невменяемый Жириновский нашел нового врага на карте мира.