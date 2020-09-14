Сразу два истребителя МиГ-29 потеряла Россия в небе над Ливией

По информации издания The Drive, в Ливии разбились как минимум два истребителя МиГ-29 Fulcrum, пилотируемые, возможно, скрытыми российскими наємниками.

Первым об этом сообщил заместитель директора разведки африканского командования вооружённых сил США ( AFRICOM), контр-адмирал Хайди Берг.

Согласно данным разведки США, пилотируют российские истребители представители частной военной кампании «Вагнера», нанося удары по позициям правительственных войск.

Как именно были сбиты истребители, неизвестно. Однако корреспондент AI-Monitor в Пентагоне Джаред Сзуба написал в Twitter, что один из самолетов, по всей видимости, был потерян 28 июня, а другой - 7 сентября 2020 года. При этом он ориентировался на заявление Хайди Берга.

Just in: Russian fighter aircraft in Libya have engaged in combat airstrikes, Rear Adm. Berg says. AFRICOM believes the Russian aircraft have been piloted by Wagner paramilitary contractors. — Jared Szuba (@JM_Szuba) September 11, 2020

Российское Минобороны эту ситуацию никак не комментирует. Долгое время в Москве отрицали участие в ливийском конфликте, а заявления американских военных о переброске российских истребителей в эту страну назвали таковыми, что не соответствуют действительности.

Однако в сети появилось видео одного из крушений российской боевой техники. Оно было снято пилотом, которому удалось вовремя катапультироваться.

В свое время Вашингтон обвинил Россию в переброске в Ливию истребителей МиГ-29 для поддержки своих наемников сражающихся за генерала Халифу Хафтара.

Ранее мы писали о том, что армия РФ использует надувные истребители и танки.

«Истребители тоже важны, потому что вы должны рассказать своим согражданам, что у вас сильные вооруженные силы. Поэтому какое-то количество истребителей вам нужно. Но эти истребители могут быть надувными. И я здесь не шучу. В России действительно есть надувные истребители и танки, и это суть информационной автократии», – рассказал российский экономист Сергей Гуриев.

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