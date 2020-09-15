Россияне продолжают гонку вооружений вместо того, чтобы повышать уровень жизни в своей стране

В России показали ракеты, способные, по словам военных, уничтожить не только авианосцы стран НАТО, но и всю авианосную группировку

Гипотетический удар ракетой «Кинжал» с российского истребителя МиГ-31 по одному из наиболее крупных авианосцев современности — USS George H.W.Bush – смоделировали российские эксперты, передает Politeka.net со ссылкой на «Военное обозрение».

Масса боевой части Х-47М2 «Кинжал» составляет полтонны. Максимальная скорость полета ракеты на траектории составляет порядка 12 Махов (примерно 14,7 тыс. км/час).

Россияне уверены, что, исходя из таких характеристик гиперзвукового ракетного комплекса, даже при нахождении в составе авианосной ударной группы с прикрытием системой ПВО-ПРО, авианосец не сможет перехватить «Кинжал».

Военные считают, что удар ракеты по палубе авианосца будет самым эффективным. Причем сразу после удара судно еще какое-то время будет оставаться на плаву, однако его боевые качества будут сведены к нулю. Вместе с тем такая атака приведет к поражению хотя бы одного из двух военно-морских реакторов A4W от Westinghouse, общая мощность которых составляет 1100 МВт.

Ракета может спровоцировать взрыв самих ядерных реакторов в ходе их активной работы при выполнении боевой операции.

«Исходя из этого, удар одной ракетой комплекса «Кинжал» может оказаться достаточным для полного уничтожения не только головного авианосца, но и всей авианосной ударной группы», – уверены эксперты.

Президент РФ Владимир Путин впервые похвастался «Кинжалом» в послании Федеральному собранию в марте 2018 года. Тогда он бравировал тем, что скорость ракеты в десять раз превышает скорость звука и может маневрировать по всей траектории полета.

Напомним, технологический «прорыв» Путина обсмеяли в сети.

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