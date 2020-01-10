Российский президент Владимир Путин продолжает смешить пользователей социальных сетей

Об этом пишет Politeka.net.

Поводом для насмешек в этот раз стал визит Владимира Путина на выставку "перспективного вооружения МВФ".

Как написал в своем микроблоге Twitter пропагандист Дмитрий Смирнов, перед Путиным на выставке похвастались макетом очередного российского авианосца, которым Кремль, видимо, пытается напугать США.

На курьезную ситуацию обратил внимание политтехнолог и блогер Алексей Голобуцкий.

"Журналист кремлевского пула Смирнов похвастался, что Путину "показали авианосец". Ну, не "авианосец" - а макет. Игрушками, проще говоря, кремлевского старика забавляли. А реальный российский авианосец скоро станет еще уникальнее - перейдет в класс подводных", - высмеял Голобуцкий очередной конфуз Владимира Путина с кораблем.

"Помню, на ВДНХ были такие", "Ну хотя бы такие...", "Не подводных, а в разряд казино и бордель в одном флаконе, это при том если не дойдет покрасить и представить новый с макета", "На фото по физиономии видно, что путлеру не очень хочется созерцать сказки о великой и могучей. но "долг обязывает", "Ну дед Пыня такое любит, как мультики с ракетами всевозможными, то игрушки. Еще бы в солдатики перестал играть, вообще было бы чудесно. Маразматик со страны сплошного дурдома", "Пора спускать в Москва-реку!", "Путин - любитель мультиков и игрушек", - шутят пользователи в комментариях под публикацией блогера.

Ранее мы рассказывали, что пресловутая кофта Путина уде третий день не дает покоя шутникам и постоянно продуцирует новые мэмы.

Так, некоторые особо внимательные комментаторы в социальных сетях предположили, что под ней у лидера Кремля был бронежилет, а другие отметили, что даже в одежде за 90 тысяч рублей он выглядит, как старый дедушка у телевизора.

Мы также писали, что Путин опозорился подарком президенту Эстонии. Недавно Керсти Кальюлайд отметила 50-летие. Российский президент поздравил коллегу с юбилеем, отправив ей бутылку шампанского из оккупированного Крыма. Глава Эстонии вернула подарок обратно.

Напомним, Путин начал новый конфликт против Запада, на кону судьба Украины.

Как сообщала Politeka, одинокий Путин рассмешил россиян, правдивое фото расставило все точки.

Также Politeka писала, что Путин в бабушкиной кофточке привел девочку в ужас, видео облетело сеть.