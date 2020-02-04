В сети высмеяли президента России Владимира Путина за «технологический прорыв», который пропагандировали по центральному каналу
Как сообщает Politeka, об этом сообщил блогер «Проф. Преображенский» в Twitter.
«Хорошие новости. Очередной технологический прорыв: на "Восточном" при сборке ракет-носителей краном теперь управляют при помощи радиоджойстика. Уверен, в США, Европе и Китае даже самые смелые фантасты пока ещё не догадываются о такой технологии», - говорится в сообщении.
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Обратим внимание, что на опубликованных кадрах журналисты хвастаются, что у рабочих есть обычный радиоуправляемый джойстик, при помощи которого механическая рука передвигает части ракеты. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.
«У них обоих муляжи,настоящим сам Пу управляет», «джойстик прямо с Али приехал», «Надеюсь не из иностранных деталей то джойстик», «Ладно джойстик, лошадей из кадра убрали и в ручную катят ракету», - пишут они.
Как сообщалось ранее, российский президент Владимир Путин оконфузился перед россиянами из-за странного решения.
На этот раз Владимир Путин опозорился после того, как отдал приказ на эвакуацию россиян из Китая не гражданской авиацией, а военной.
Об этом в своем микроблоге Twitter похвастался российский пропагандист Дмитрий Смирнов.
"Путин поручил провести эвакуацию россиян из Китая с помощью ВКС России, эвакуация начнется уже сегодня", - говорится в подписи к опубликованному снимку, на котором низкорослый Владимир Путин стоит в окружении летчиков.
Напомним, Путин заставил россиян гореть от стыда своим "солнцеликим" явлением, видео: "Чудо...".
Как сообщала Politeka, Путин в помятом костюме ошарашил россиян, скандальное фото уже в сети: "Гоп-стоп".
Также Politeka писала, что внезапно "подросший" Путин опозорился на весь мир.