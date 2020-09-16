В следственном изоляторе №3 в Челябинске нашли мертвым российского пропагандиста, блогера и неонациста Максима Марцинкевича, известного как «Тесак»

Мужчина покончил с собой в одиночной камере, переадет Politeka.net cо ссылкой на росСМИ.

По предварительным данным, для самоубийства Тесак воспользовался одноразовым бритвенным станком. 36-летний мужчина оставил предсмертную записку, однако пока что ее содержание не раскрывается.

По информации журналистов, в декабре 2018 года Марцинкевича приговорили к десяти годам колонии строгого режима за то, что он нападал на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей.

В июне 2017 года его признали также виновным в экстремизме, хулиганстве и разбойных нападениях.

Приговор блогеру пересмотрели в октябре прошлого года, заменив колонию строгого режима на колонию общего режима.

Как сообщает телеграмм-канал Baza, Тесака отправляли в столицу для участия в следственных действиях:

«Его должны были допросить и провести с ним очные ставки – всё в рамках расследования уголовного дела о преступлениях, совершённых ещё в 1999-м году. Источник утверждает, что речь идёт о деле, возбужденном по статье «Убийство». Сам Тесак, как рассказывают люди из его ближайшего окружения, жаловался на то, что на него оказывается давление – Максима, якобы, заставляли подписать некое чистосердечное признание».

Самое интересное, что на момент совершения преступления Марцинкевичу было не больше 15 лет.

У погибшего давно были проблемы с законом. Так, в 2007, 2009 и 2014 годах он, являясь одним из лидеров движения «Реструкт», был трижды осужден за экстремизм. По совокупности двух первых приговоров ему было назначено три с половиной года лишения свободы, по последнему — 2 года и 10 месяцев.

Напомним, Бабченко поставил на место пропагандистов РФ.

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