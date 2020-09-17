В России прямо заявили о своем интересе в этом кредите

Россия пообещала Беларуси кредит в полтора миллиарда долларов, но эти деньги могут очень дорого обойтись не желающему терять власть Александру Лукашенко

О том, что если это правда, то дела у президента Беларуси очень плохи, пишет в своем телеграмм-канале известный российский политтехнолог Станислав Белковский.

Он опубликовал видео, в котором министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал ведущей Наиле Аскер-Заде о том, как и на каких условиях Россия планирует кредитовать соседнее государство. Он подтвердил, что лидеры двух стран договорились о том, что Россия окажет помощь Беларуси на полтора миллиарда долларов.

«Часть будет оказана из Евразийского Фонда развития, это около 500 миллионов долларов США, Мы сейчас как раз ведем переговоры с белорусской стороной об условиях предоставления этой помощи под конкретные мероприятия по преодолению кризисных ситуаций, борьбу с инфекцией, необходимостью лечения. А вторая часть – это будет межгосударственный кредит в размере миллиарда долларов США. Мы договорились об условиях предоставления этого кредита. Средства будут предоставляться по стоимости фондирования Российской Федерации плюс определенная маржа. То есть мы будем предоставлять кредит на условиях, неинтересных РФ», – заявил топ-чиновник.

Из этих слов напрашивается вполне определенный вывод, который Белковский и озвучил в публикации:

«Министр финансов РФ Антон Силуанов утверждает, что Россия выдаст Белоруссии кредит на выгодных для Москвы условиях. Если это хоть отчасти правда, Александру Лукашенко точно конец. Ничего: скоро в Минск может прибыть Папа Римский и отправить экс-батьку в Аргентину, например».

Вопрос кредита главы государств обсудили во время переговоров в Сочи, которые проходили в формате «один на один». На повестке дня стояли, по информации росСМИ, «ключевые вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений в сфере стратегического партнерства».

По мнению многих блогеров, Лукашенко «продал» Беларусь Путину ради кредита и возможности удержаться у власти.

Напомним, Лукашенко объединился с Россией против США.

Как сообщала Politeka, Лукашенко заговорил об угрозе аннексии.

Также Politeka писала, что зверства белорусских омоновцев Лукашенко сняли на видео.