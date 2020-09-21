Активист призвал Путина заняться своей страной и не лезть в чужую

В России мужчина поднял над своим домом флаг Украины, пытаясь привлечь внимание к проблеме политзаключенных, удерживаемых Кремлем

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Радио Свободу".

Так, весной 2019 года российский активист Владимир Егоров из Тверской области повесил над своим зданием украинский флаг и провозгласил личные 22 сотки территорией Украины.

"Это, конечно, не вернет Украине Крым или Донбасс, но зато в Украине люди будут знать, что не все здесь зомби и вата", - прокомментировал он свой поступок.

Егоров также опубликовал фото с украинским флагом на своей странице в соцсети и даже выдвинул конкретные политические требования.

"Путин, освободи захваченную территорию Украины! Освободи Сенцова, моряков и всех военнопленных, не мешай жить соседней стране! Займись своей! Я простой русский человек, я не хочу, чтобы моя страна была такой", - написал россиянин.

Он также рассказал, что флаг Украины, который гордо развевается над его домом, он приобрел за 167 рублей на "Алиэкспрессе".

"Хотел повесить флаг к пятилетию Майдана, и посылка опоздала. Флаг Украины я считаю флагом свободы. Многие мне пишут в соцсетях, что вывесить флаг Украины в России - это геройство. Говорю им - нет. Геройство - это подвиг Небесной сотни, подвиг бойцов добровольческих батальонов, которые первыми приняли удар агрессора, геройством я считаю подвиг "киборгов" в Донецком аэропорту. А я всего лишь хочу напомнить, что в российских тюрьмах находятся десятки украинских политзаключенных и военнопленных, на 20 лет осужден Олег Сенцов, мне хочется кричать: Путин, отстань от Украины!"- сказал мужественный россиянин.

Впрочем, на такие протестные настроения в России практически всегда появляется вполне ожиданиемая реакция. Егоров рассказал, что его дом уже поджигали, бросали в окна камни, обливали дом бензином и т.д. Это произошло после того, как Егоров решил осветить тему воровства песка из местного песчаного карьера.

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