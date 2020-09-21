Кремль може затіяти масштабну війну в Україні на новому напрямку
Про це заявив російський військовий експерт Павло Фельгенгауер в інтерв'ю для Обозревателя. При цьому він зазначає, що масштабні військові навчання "Кавказ-2020", що проводяться Росією, не становлять загрози для України з точки зору можливого наступу. Є зовсім інша небезпека.
На думку експерта, загроза повномасштабного наступу Росії на Україну може виникнути у випадку, якщо почнеться "серйозна дестабілізація або ще що-небудь в цьому дусі".
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Разом з тим Фельгенгауер підкреслив, що в даний час найбільш актуальною темою для Кремля є не Україна, а Білорусь.
"Поки немає підстав вважати, що зараз раптом восени почнеться якийсь конфлікт з Україною. Ось, якщо щось таке станеться в Білорусі, це буде привід до війни. У Білорусі може впасти режим Лукашенка, і це буде сигналом", – сказав експерт.
У цьому контексті він зауважив, що у п'ятого президента Білорусі Олександра Лукашенка немає істотного силового резерву, і Кремль почав готуватися до негативного для нього сценарію.
"Тепер там на постійній основі під виглядом навчань буде російський контингент", - додав Фельгенгауер.
Він також вважає, що керівництво РФ може спробувати повторити в Білорусі український сценарій 2013-2014 років, включаючи окупацію.
"Можлива окупація всієї території. На якусь частину Кремль розмінюватися не буде", – заявив експерт, допускаючи найгірший сценарій для майбутнього сусідньої країни.
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