Скандальный политик Неля Штепа, которая является обвиняемой в сепаратизме, похвасталась тем, что ее зарегистрировали кандидатом в мэры города Славянска Донецкой области
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Штепы в соцсети.
Известно, что на выборы скандальная Штепа идет от Партии мира и развития.
"Теперь официально я являюсь кандидатом на должность Славянского городского головы от Партии мира и развития. Нас с Вами ждет победа!"- написала она на своей странице, прикрепив фото удостоверения.
Пьяная Королева вышла в эфир после измены Тарзана и сорвалась на мат: "Не могу пережить..."
В Харькове из больниц массово увольняются медики, врачи паникуют: "Столкнулись с огромной нагрузкой"
С кем изменяли своим женам Харламов, братья Меладзе, Тарзан и другие звезды: фото разлучниц и подробности
Трагедия в доме Пугачевой и Галкина, близнецы не унимаются: "Сейчас страшная..."
Следует отметить, что о своем намерении баллотироваться Штепа заявила еще в январе 2020 года, а в августе в Славянске Донецкой области появились агитационные билборды Штепы.
В комментариях к новости довольно бурно восприняли регистрацию Штепы кандидаткой в мэры.
"Если придурошный народ ее опять выберет, то так им и надо. Опять начнут ныть "чего мы так х*рово живем...", " И что, ничему это война не научила...", "Пробили очередное дно", "Ну как такое может быть? Это уже издевательство какое-то над государством", "Чему удивляться, мы живем где? В стране дураков", "Это позор нашей правоохранительной и судебной системам", - пишут в комментариях.
Напомним, вышедшую на свободу Штепу подозревают в расправе над украинским офицером: что известно.
Также Politeka сообщала, что Штепа заявила, что донецких террористов якобы финансировал Яценюк.
Ранее Politeka писала, что скандальная любительница Путина Штепа облапошила украинцев: подробности решения суда.