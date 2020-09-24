Скандальный политик Неля Штепа, которая является обвиняемой в сепаратизме, похвасталась тем, что ее зарегистрировали кандидатом в мэры города Славянска Донецкой области

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Штепы в соцсети.

Известно, что на выборы скандальная Штепа идет от Партии мира и развития.

"Теперь официально я являюсь кандидатом на должность Славянского городского головы от Партии мира и развития. Нас с Вами ждет победа!"- написала она на своей странице, прикрепив фото удостоверения.

Следует отметить, что о своем намерении баллотироваться Штепа заявила еще в январе 2020 года, а в августе в Славянске Донецкой области появились агитационные билборды Штепы.

В комментариях к новости довольно бурно восприняли регистрацию Штепы кандидаткой в мэры.

"Если придурошный народ ее опять выберет, то так им и надо. Опять начнут ныть "чего мы так х*рово живем...", " И что, ничему это война не научила...", "Пробили очередное дно", "Ну как такое может быть? Это уже издевательство какое-то над государством", "Чему удивляться, мы живем где? В стране дураков", "Это позор нашей правоохранительной и судебной системам", - пишут в комментариях.

Напомним, вышедшую на свободу Штепу подозревают в расправе над украинским офицером: что известно.

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