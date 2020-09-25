У российских военных произошло еще одно чрезвычайное происшествие во время учений - они "завалили" ракету

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Диалог"

Так, во время военных учений "Кавказ-2020" российские военные "завалили" ракету ЗРК "С-400".

Как известно, учения продолжаются с 21 по 26 сентября, и за это время российская армия "отметилась" уже немалым количеством казусов.

На опубликованных кадрах видно, что при запуске первая ракета пошла по заданной траектории, а вторая рухнула сразу после взлета. Российские военные, которые стали свидетелями неудачного пуска, смеются над казусом на учениях и, пренебрегая правилами техники безопасности, прячутся за машиной.

Судя по видео, во время падения ракета ЗРК "С-400" сдетонировала, уничтожив всю стоящую рядом военную технику.

Российское Министерство обороны традиционно не комментирует инцидент. Данных о возможных пострадавших и раненых пока нет.

Ранее также сообщалось, что в Тверской области (РФ) во вторник, 22 сентября, разбился военный истребитель Су-30. Известно, что катастрофа случилась во время проведения планового учебно-тренировочного полета.