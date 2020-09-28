Российский писатель и экс-боевик «ДНР» Захар Прилепин заговорил о крымском сценарии для Армении

Военный конфликт, который с новой силой разгорелся между Арменией и Азербайджаном, не остался без внимания бывшего «полевого командира» на Донбассе Прилепина, о чем он поспешил высказаться на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Сначала он предложил Армении присоединиться к РФ:

«Правильно понимаю, что в Армении надо стремительно провести референдум о присоединении к России? Стремительно. И всех политиков, а так же активистов и блогеров, которые будут выступать против, паковать и отправлять посылкой в Турцию».

Он также рассказал о письмах, полученных им от армян, в которых многие писали о том, что с Азербайджаном они справятся сами, а вот если начнется война с Турцией, то ждут помощи России. При этом присоединяться к России в этом случае они все же не станут.

«Потому что с Турцией у вас будет война за ваши русские интересы. Повоюете, и вернётесь домой», – пояснили Прилепину.

Такой расклад экс-боевика не на шутку возмутил.

«России стоит сто раз подумать - так ли уж велики наши интересы в Армении, чтоб за них погибали русские люди. Нет, если братский армянский народ обратиться с призывом об объединении - мы отказать не сможем, думаю. Как минимум, мощное добровольческое движение будет обязательно», – подчеркнул он.

Если же Армения не согласиться на помощь России, то ее будущее, по мнению боевика, незавидное:

«Солдатские матери в России имеют полное право сказать государству, что им дороги их дети. Армяне, конечно, могут сослаться на дружеские наши договоры о взаимопомощи - ну да, ну да, - тем не менее, наличие этих договоров никак не повлияли на позицию Еревана, скажем, по Крыму, и уж тем более по Донбассу. И если нам скажут, что Крым и Донбасс - спорные территории, ну так и Нагорный Карабах - не бесспорный».

Он предупредил, что сейчас «партия войны» в Азербайджане проводит только пробные удары, а в дальнейшем Армении грозит полноценная война с прямым или едва скрываемым участием Турции.

Ранее мы писали о том, что, по мнению Прилепина, РФ не присоединила к себе Донбасс, как временно аннексированный Крым, поскольку боялась. Кремль якобы был уверен в цепной реакции такого шага и в том, что вслед за восточными регионами Украины в состав Российской Федерации якобы захотят войти все остальные области соседнего государства. А этого страна-агрессор позволить себе не может.

Напомним, разъярённый Прилепин пригрозил Украине полномасштабным вторжением.

Как сообщала Politeka, Прилепин переложил ответственность за преступления боевиков на жителей Донбасса.

Также Politeka писала, что скандальный Прилепин заговорил о планах боевиков на Украину.