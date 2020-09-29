В России готовы стать добровольцами в вооруженных столкновениях между Арменией и Азербайджаном в "республике Нагорный Карабах"

В частности, такое желание выразили около 20 тысяч этнических армян, которые живут в России.

Об этом в комментарии "Интерфаксу" заявил лидер Союза армян РФ Ара Абрамян. Однако, как подчеркнул он, пока такой необходимости нет.

Абрамян сказал, что якобы в Союз обращаются десятки тысяч армян – и граждан России, и не граждан – с просьбой помочь в отправке их в непризнанный Карабах "для защиты от азербайджанской агрессии", ведь они готовы вмешаться в сражение.

Он также пожаловался, что Азербайджану помогает Турция, поэтому ничего страшного если и Армении кто-то начнет помогать.

"Против маленькой Армении воюют Турция и Азербайджан, 80-миллионная Турция помогает Азербайджану новейшей техникой и оказывает всяческую другую помощь. Я им говорю: пока Армения и Арцах не нуждаются в помощи. Но если это будет продолжаться, то я сам поеду туда воевать и всех других буду призывать к этому", – считает лидер Союза армян РФ.

По словам Абрамяна, в данный момент "Армения в этом не нуждается", но Союз предлагает всем "добровольцам" оставить свои контакты и данные о годности к военной службе.

"Я повторяю: Армения пока не нуждается в добровольцах. Там есть все необходимые резервы, силы и средства для того, чтобы отразить "нападение" со стороны Азербайджана", – отметил лидер Союза армян.

Напомним, эксперт объяснил, как эскалация в Нагорном Карабахе отразится на Донбассе.

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