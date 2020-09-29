Местные жители потребовали от российских военных покинуть город в Сирии
Как передает Politeka.net, об инциденте сообщили в Telegram-канале "Военный обозреватель".
Согласно данным, военные РФ были вынуждены покинуть окрестности города Дерик (Эль-Маликия) на северо-востоке Сирии после того, как местные жители выразили свое недовольство присутствием военной полиции в этом районе.
"Российский патруль, состоящий из 11 машин прибыл в район плотины к востоку от Дерика, пытаясь там закрепиться", - говорится в сообщении.
Впоследствии, российским военным пришлось ретироваться в западную часть населенного пункта, а затем они и вовсе вернулись на свою базу в городе Эль-Камышло.
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