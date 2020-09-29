Грузия запретила проход российского военного самолета "Ан-124" в Армению

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на новостной Instagram-страничке "Украина 365".

Так, официальный Тбилиси ответил отказом в ответ на запрос Москвы. Таким образом российские военные были вынуждены лететь в обход Грузии и Азербайджана, делая значительный крюк.

"Вот такой крюк, в обход Грузии и Азербайджана, вынуждены сейчас делать путинские "миротворцы" для переброски военной "помощи" Армении", - комментируют информацию в социальных сетях.

Ранее лидер Союза армян РФ Ара Абрамян заявил, что желание вмешаться в конфликт Армении и Азербайджана выразили около 20 тысяч этнических армян, которые живут в России. В то же время он подчеркнул, что пока такой необходимости нет.

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Абрамян сказал, что якобы в Союз обращаются десятки тысяч армян – и граждан России, и не граждан – с просьбой помочь в отправке их в непризнанный Карабах "для защиты от азербайджанской агрессии", ведь они готовы вмешаться в сражение.

Напомним, военный конфликт между Арменией и Азербайджаном разгорелся с новой силой в воскресенье, 27 сентября  — после обстрелов в районе Нагорного Карабаха стороны обвинили друг друга в агрессии.

Боевые потери двух стран уже исчисляются сотнями