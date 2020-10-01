Между Арменией и Азербайджаном набирают обороты военные действия в непризнанной республике Нагорный Карабах
В частности, Вооруженные силы Азербайджана уничтожили зенитный ракетный комплекс «С-300» Армении в районе боевых действий в Нагорном Карабахе.
Об этом Министерство обороны страны сообщило на странице ведомства в Facebook.
Отмечается, что удар беспилотного летательного аппарата был нанесен на территории Шушикенд-Ходжалинского региона.
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Инцидент с ликвидацией российского ЗРК «С-300», который стоял на балансе армянских сил, произошел в ночное время суток. На обнародованных кадрах в Youtube можно увидеть момент захвата цели оператором беспилотного летательного аппарата.
Далее ракета БПЛА попала точно в цель. По мнению военных экспертов, система ПВО Армении не справляется со своими задачами, и беспилотная авиация Азербайджана доминирует в воздухе и идут к победе, взрывая ежедневно бронетехнику, а также живую силу врага на позициях.
Также ранее сообщалось, что в Минобороны Азербайджана сообщили об уничтожении нескольких танков Т-72 в Нагорном Карабахе, опубликовав видео в подтверждение.
Для этого использовались дроны-камикадзе Sky Striker, купленные Азербайджаном у Израиля.
Напомним, эксперт объяснил, как эскалация в Нагорном Карабахе отразится на Донбассе.
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