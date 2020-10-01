Давно пора!

Стали известны подробности разговора президентов Реджепа Эрдогана и Владимира Путина по ситуации в Карабахе

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в Telegram-канале "Кремлёвский мамковед".

По информации авторов канала, турецкий лидер в ультимативном тоне сообщил Путину о намерении сбивать все иностранные военные самолеты, которые окажутся в зоне боевых действий, и ликвидировать в зоне конфликта любых иностранных наемников.

Ранее глава МИД Турции провел параллели между ситуацией в Карабахе и оккупацией Россией территорий Украины и Грузии, отметив, что международное сообщество справедливо поддерживает целостность этих стран. По словам министра, Карабах заслуживает на такую же позицию.

Пока что в конфликте между Арменией и Азербайджаном Россия заняла нейтральную позицию, однако российские самолеты были замечены в частых перелетах в сторону Кавказа.

Также стало известно, что Грузия запретила проход российского военного самолета "Ан-124" в Армению.

Так, официальный Тбилиси ответил отказом в ответ на запрос Москвы. Таким образом российские военные были вынуждены лететь в обход Грузии и Азербайджана, делая значительный крюк.

Напомним, эксперт объяснил, как эскалация в Нагорном Карабахе отразится на Донбассе.

Также Politeka писала, что Азербайджан и Армения сообщили о потере более 700 военных, видео боев.