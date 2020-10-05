В сети появились кадры, на которых видно, как над стратегическим поселком Мадагиз в Нагорном Карабахе подняли флаг Азербайджана

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Replya.net.

Российские СМИ до последнего утверждали, что данный населенный пункт находится под контролем Армении. Таким образом, армянская армия продолжает отступать под натиском Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Также впоследствии появилось официальное подтверждение освобождения стратегического поселка Мадагиз. После всех заявлений российских и армянских СМИ о том, что поселок якобы продолжает оставаться под контролем Армении, в сети было опубликовано видео, где можно заметить, как солдаты азербайджанской армии поднимают над населенным пунктом флаг своей страны. Первым свое "опровержение" опубликовал российский канал в телеграмме WarGonzo вместе с его владельцем, которым является российский пропагандист Семен Пегов, находящийся сейчас в Нагорном Карабахе.

Опубликованные кадры были сняты солдатами одного из передовых подразделений, которые первыми заняли населенный пункт. Один из бойцов снял с флагштока флаг Армении, а после этого поднял флаг Азербайджана.

Впоследствии стало известно, что войска Азербайджана восстановили контроль над 7 населенными пунктами в Нагорном Карабахе, которые ранее находились под оккупацией Армении. Войска Азербайджана продвинулись в трех районах Нагорного Карабаха.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уже официально заявил, что войска восстановили контроль над селами в трех районах.

Есть еще какие то сомнения у wargonzo и у армян в том что Суговушан (Мадагиз) вернулся домой в Азербайджан? #KarabakhisAzerbaijan #KarabakhNow pic.twitter.com/LyI6nlsofB — Rufat Abas (@RufatAbas) October 3, 2020

Как известно, полномасштабные боевые действия между Арменией и Азербайджаном на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе возобновились неделю назад - в ночь на 27 сентября. Обе страны ввели военное положение и объявили мобилизацию резерва. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в эскалации конфликта и заявляют о боевых потерях и жертвах среди мирных жителей. По данным обеих стран, противник использует в боях тяжелое вооружение и наемников.

Напомним, эксперт объяснил, как эскалация в Нагорном Карабахе отразится на Донбассе.

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