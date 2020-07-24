Российский президент Владимир Путин с любимой "игрушкой" вновь стал объектом для насмешек
Об этом пишет Politeka.net.
В частности, глава Кремля стал героем новой политической фотожабы, посвященной репрессиям в Российской Федерации.
В привычном для себя стиле Владимира Путина едко высмеял художник-карикатурист Сергей Елкин.
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На фотожабе можно увидеть довольного Владимира Путина, который "случайно" запустил по склону "машину репрессий", заполненную силовиками с дубинками.
"Ой, она уже сама поехала", - говорится в подписи к новому шедевру Сергея Елкина.
Пользователи с юмором отреагировали на фотожабу и отметили, что даже в случае с "машиной репрессий" Владимир Путин придерживается тактики "настамнет".
"Простенько и со вкусом", "Дед уже стал стар, слаб рассудком и не контролирует своё окружение. Его друзья - чекисты творят что хотят и добивают страну", "Очередной позитив от Елкина. Интересно, дедуля наблюдает?", "Вы с такой любовью его рисуете, он не заслуживает", "Главное - подтолкнуть", "Он только звание присвоил", "Менятамнет!", "Так вот о чем была поговорка: еду, еду не свищу, а наеду - не спущу", "Смешно и горько! И раскачал, и столкнул!", - шутят они в комментариях.
Ранее мы рассказывали, как приезд Путина в Украину обернулся позором.
Как известно, 20 июля Владимир Путин прибыл в аннексированную Керчь для "закладки десантных кораблей", но и этот визит надолго запомнится в Кремле.
"Владимир Путин приехал в Керчь на закладку новых десантных кораблей", - говорится в подписи к видеоролику, который в своем микроблоге Twitter опубликовал кремлевский пропагандист.
Пользователи сразу же высмеяли показуху и фарс, который организовали в оккупированном Крыму ради приезда Путина и предположили, что новыми "десантными катерами" окажутся украденные украинские корабли.
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