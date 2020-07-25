Лидер страны-агрессора Владимир Путин вновь стал объектом для насмешек

Об этом пишет Politeka.net.

Свежую политическую фотожабу в своем Facebook опубликовал российский художник Игорь Поночевный, которого все знают под псевдонимом "Алеша Ступин".

На фотожабе можно увидеть оголенного Владимира Путина, который оседлал патриарха РПЦ Кирилла.

Священник, в свою очередь, расселся на шее Шойгу, а глава Минобороны РФ оседлал простую женщину, которая символизирует российское общество.

Пользователям пришлась по душе новая фотожаба и они оставили десятки едких комментариев. Некоторые комментаторы отметили, что именно так выглядит политический режим в России.

"Мы можем видеть, что власть в России держится именно на скрепном народе, и смени Путина на Иванова, получится опять Путин", "Триединая власть", "А ещё Н@ебулину, Маразмизулину, Стаканоматвиюлину, Коксозахарулину, Жирипса... Это сколько же пирамидок получится, если их всех перечислять!", "Пирамида Маслова", "Эксперимент по превращению людей в зомбированных мутантов успешно завершается...вместо РН газа был использован РТ", "Рабы всю жизнь будут рабами", "Всё правдиво нарисовано. Но только не Русь, а рашка.

Рашка - это ордынская анти-русь", "Ниже - срусь", - шутят они в комментариях.

Ранее мы рассказывали, как приезд Путина в Украину обернулся позором.

Как известно, 20 июля Владимир Путин прибыл в аннексированную Керчь для "закладки десантных кораблей", но и этот визит надолго запомнится в Кремле.

"Владимир Путин приехал в Керчь на закладку новых десантных кораблей", - говорится в подписи к видеоролику, который в своем микроблоге Twitter опубликовал кремлевский пропагандист.

Пользователи сразу же высмеяли показуху и фарс, который организовали в оккупированном Крыму ради приезда Путина и предположили, что новыми "десантными катерами" окажутся украденные украинские корабли.

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