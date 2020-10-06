Украина начнет поставлять Турции двигатели для крылатых ракет дальнего радиуса действий с возможностью нанесения глубокого удара

Об этом информирует Politeka, ссылаясь на сообщение в Telegram-канале "Голос Турции"

Стало известно, что двигатели АИ-35 доставят в Турцию, где их используют в производстве новых крылатых ракет.

«Мы делаем АИ-35 для Турции. Это для крылатой ракеты. Сейчас у нас подписан контракт на этот двигатель", — сообщил директор предприятия "Ивченко-Прогресс", занимающегося производством двигателей, во время презентации проектов.

Также сообщается, что сейчас в Турции разрабатывают новую крылатую ракету по программе "Гезгин", которая будет аналогична американским "Томагавк".

Данная программа предназначена для разработки обычных средств нанесения ударов на большие расстояния для военно-морских платформ. Утверждается, что новая ракета будет иметь дальность действия до 1000 километров.

Ранее мы писали, что ​Турция призвала НАТО объявить утвержденную в отношении Украины стратегию и касательно Армении. В частности, глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страны Запада отстаивают территориальную целостность Украины и Грузии, призывая российскую армию покинуть оккупированные территории. Так они должны поступить и с Арменией. С таким призывом он выступил во время пресс-конференции с Генсеком НАТО.

По мнению Чавушоглу, аналогично Альянс должен поступить и в отношении Армении, которая обязана освободить захваченные территории Азербайджана в Нагорном Карабахе.

"Мы, Турция, поддерживаем наших западных друзей, когда речь идет о территориальной целостности Украины и Грузии. Почему в таком случае, когда мы говорим об армяно-азербайджанском вопросе, мы не можем требовать, чтобы Армения покинула территории Азербайджана?" - заявил он и добавил, что "все должны сделать это с Арменией, включая НАТО".

Также сообщалось, что Турция нанесла сильнейший удар по российским военным в провинции Идлиб. На территории сирийской провинции Идлиб множество лет идут ожесточенные боевые действия, но в последнее время ситуация накалилась до предела.

Уточняется, что турецкие войска наносят сильные удары по объектам, в которых, по всей вероятности, дислоцируются российские военнослужащие.

Конфликт между турецкими и российскими войсками обострился после того, как сирийские силы при поддержке союзников из России нанесли удары по населенным пунктам южной части провинции Идлиб, что на севере Латакии.

Напомним, эксперт объяснил, как эскалация в Нагорном Карабахе отразится на Донбассе.

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