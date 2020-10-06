Российские офицеры прибудут в Кыргызстан в ближайшее время

Об этом сообщают российские СМИ.

Согласно информации, причиной этому стали проблемы со связью на военной базе "Кант".

"До сих пор военнослужащие авиабазы пользовались ресурсами местных властей для организации связи. В связи с последними событиями возникла необходимость создания независимого канала", - говорится в сообщении.

В издании также уточнили, что на авиабазе введен особый порядок службы и усилилась охрана.

Отметим, что на аэродроме возле города Кант дислоцирована 999-я авиабаза РФ, входящая в состав 14 Армии ВВС и ПВО. Здесь проходят службу 500 российских офицеров и прапорщиков, военнослужащих по контракту. Кроме того, здесь базируется авиатехника: штурмовики Су-25, вертолёты Ми-8.

Напомним, после объявления итогов голосования на выборах в Кыргызстане на улицы Бишкека вышли протестующие. Они пошли на штурм здания Белого дома.

Протестующие потребовали провести повторные выборы и захватили здание парламента, а акции протеста начались по всей стране.



Кроме того мы сообщали, что 27 сентября ситуация обострилась и в Нагорном Карабахе, на спорной территории идут активные боевые столкновения. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

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